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Известия.ru

Центр судоремонта опроверг сообщения о пожаре на «Адмирале Кузнецове»

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Павел Львов

Сообщения о возгорании на борту российского авианосца «Адмирал Кузнецов» не соответствуют действительности. Об этом в среду, 27 января, сообщил руководитель пресс-службы центра судоремонта «Звездочка» Евгений Гладышев.

«Произошел сбой в работе технологического оборудования, не приведший к возгоранию и никак не отразившийся на ходе работ по ремонту корабля», — сказал Гладышев в беседе с «РИА Новости».

Накануне в СМИ появилась информация, что во время газовой сварки на корабле якобы взорвался баллон с ацетиленом.

Сейчас «Адмирал Кузнецов» находится на ремонте и модернизации на 35-м судоремонтном заводе в Североморске.

Пожар на корабле произошел в декабре 2019 года. Тогда погибли двое военнослужащих, еще 14 человек пострадали. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело.

Как сообщал летом 2020 года гендиректор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов, на авианосце были развернуты интенсивные работы. Его передача ВМФ России по-прежнему запланирована на 2022 год.

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Страны
Россия
Продукция
Адмирал Кузнецов
Компании
Звездочка
ОСК
Проекты
1143 Кречет
2020-й год
Авианосец
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