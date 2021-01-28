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В Москве раскрыли результаты исследования безопасности 5G

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Источник изображения: Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Ученые Научно-исследовательского института медицины труда (НИИ МТ) им. Измерова раскрыли результаты исследования безопасности 5G. Об этом сообщили «Интерфакс» в пресс-службе департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы.

По данным экспертов, максимально возможный уровень излучения базовых станций может быть увеличен. Ученые отметили, что в России одни из самых строгих в мире санитарных требований по излучению — почти в 100 раз жестче, чем во многих европейских странах.

«Измерения, которые мы провели, показали, что электромагнитное поле, создаваемое от работы существующих базовых станций, зачастую приближается как раз к принятым в России стандартам. В результате замеров и проведения медико-биологических исследований мы пришли к мнению о возможности изменить максимально допустимый уровень электромагнитного излучения», — приводятся в сообщении слова доктора биологических наук, заведующего лабораторией электромагнитных полей НИИ МТ им. Измерова Сергея Перова.

Результаты исследования, на основе которых сделаны указанные выводы, предполагается передать в Минздрав и Роспотребнадзор для принятия решений. Петров считает, что благодаря пересмотру нормативов можно будет ускорить развитие связи нового поколения и появление высокоскоростных сервисов для жителей городов и бизнеса.

«Город [Москва] заинтересован в дальнейшем развитии инфраструктуры связи, при этом мы хотим быть уверенными, что 5G безопасен для жителей столицы. Проведение исследования одобрено Минцифрой России, Минздравом России и рабочей группой программы "Цифровая экономика". Оно проводится при активном участии экспертного сообщества», — отметил замруководителя ДИТ Москвы Александр Горбатько.


Арина Сохиева

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