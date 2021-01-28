Forbes (США): Россия выходит на экспортный рынок военных беспилотников, начав с поставок в Мьянму

Автор пишет о новом виде нашего оружейного экспорта — дронах. Пока Россия предлагает эту продукцию не самым богатым странам — например, Мьянме. Приходится справляться с сильной конкуренцией: дроны давно перестали быть монополией США и НАТО. А ведь совсем недавно они казались футурологическим кошмаром из фильма «Терминатор».

Российские средства массовой информации сообщили о сделке на поставку беспилотных летательных аппаратов "Орлан-10Е" в Мьянму, которая раньше носила название Бирма. Эта сделка с военными Мьянмы, которых осуждает мировая общественность за действия против проживающей на бирманской территории народности рохинджа, стала дебютом России на международном рынке беспилотных летательных аппаратов.

"Раньше все указывало на то, что зарубежные покупатели заинтересованы, - рассказал изданию "Форбс" эксперт по российской военной промышленности и советник Центра анализа военно-морских проблем и Центра новой американской безопасности Сэмюэл Бендетт (Samuel Bendett). - Теперь мы видим, как Россия продает свою проверенную в боях рабочую лошадку".

"Орлан-10" находится на вооружении с 2010 года. Его вряд ли можно назвать технической новинкой, однако он хорошо зарекомендовал себя в боевых действиях, считается надежны дроном. Размах крыла у него три метра, а максимальный взлетный вес составляет около 16 килограммов, включая 4,5 килограмма полезной нагрузки. Он может курсировать в небе до 18 часов со скоростью 110 километров в час, а управлять беспилотником можно с расстояния 140 километров. В модульном отсеке полезной нагрузки можно размещать различные приборы обнаружения, в том числе разнообразные дневные и инфракрасные камеры, а также оборудование для трехмерной картографической съемки и лазерные целеуказатели. Российские военные источники говорят, что с "Орлана-10" также можно сбрасывать бомбы, хотя сообщений о его применении в такой роли пока не было.

"Орлан-10" широко применялся в Сирии, Армении, на Украине и в других местах для ведения разведки. В частности, это один из нескольких беспилотников, которые используют для корректирования артиллерийского огня. Большая дальность "Орлана" позволяет обнаруживать цели и наводить на них такие ударные ракетные системы, как БМ-30 "Смерч". Эти системы осуществляют залповую стрельбу 12 неуправляемыми реактивными снарядами весом 800 килограммов каждый на дальность 120 километров. Зачастую противник узнает о предстоящем высокоточном залпе по его позициям, только увидев высоко в небе беспилотник.

"Москва официально выходит на экспортный рынок, где много поставщиков и жесткая конкуренция, - говорит Бендетт. - Когда Бирма (старое колониальное название Мьянмы - прим. ред.) получит эти БПЛА, можно ожидать, что ее примеру последуют и другие страны".

Мьянма уже приняла на вооружение несколько моделей дронов, включая китайские "Цайхун-4", которые военные предположительно применяли для нанесения ударов по гражданскому населению. Новые закупки усилят парк бирманских беспилотников. Есть информация, что покупатели китайских БПЛА недовольны ими. Например, Иордания попыталась продать шесть своих "Цайхунов" вместо того, чтобы использовать. Не исключено, что и Мьянма заинтересовалась альтернативными вариантами.

Таким образом, Россия попадает на рынок с жесткой конкуренцией. Американское лидерство на нем оспаривает не только Китай, но также Израиль и Турция, чьи беспилотники "Байрактар ТБ-2" помогли Азербайджану одержать верх в конфликте с Арменией в прошлом году. Тогда же американцы начали по-новому трактовать свои законы об экспорте БПЛА, а это значит, что США могут продавать за рубеж беспилотники "Рипер". Их решили приобрести Объединенные Арабские Эмираты, а сейчас на очереди Тайвань.

У России кроме "Орлана" есть несколько малых и средних беспилотных летательных аппаратов, и она активно создает более крупные дроны для нанесения ударов на большой дальности. Первые такие беспилотные авиационные системы могут поступить на вооружение в российскую армию в текущем году. Но как отмечает Бендетт, разумнее начинать экспортные продажи с систем, хорошо зарекомендовавших себя в боевых условиях, поскольку это помогает создать репутацию поставщика надежных и хорошо отлаженных БПЛА. Но есть и другая причина начать поставки с "Орлана-10".

"Комплекс "Орлан", в который входят три дрона, грузовик и станция наземного управления БПЛА, довольно дешев", - говорит Бендетт.

Пока рано говорить о том, что российская промышленность далеко продвинулась в производстве дронов. В одной работе на эту тему сообщается, что в состав "Орлана-10" входят комплектующие американского и иного производства. Это говорит о том, что у России, в отличие от Китая, просто нет надлежащей электроники, чтобы конкурировать.

Тем не менее, базовая конструкция "Орлана" кажется весьма солидной - настолько, что ее копируют сирийские повстанцы. Созданные как будто в гараже копии "Орлана-10", которые были собраны из деталей подбитых дронов, с 2018 года неоднократно наносили удары по российской авиабазе Хмеймим в Сирии. Экспорт таких систем увеличивает шансы на их использование противником.

Даже в Мьянме антиправительственные силы демонстрируют свои беспилотники, хотя неизвестно, были они импортированы или собраны внутри страны. Такая тенденция может привести к более частому применению дронов в конфликтах.

Россия в прошлом довольно успешно экспортировала незамысловатую и недорогую боевую технику. Аналитики будут внимательно искать признаки того, что Россия в состоянии повторить это достижение, но на сей раз на остроконкурентном и высокотехнологичном рынке военных дронов.

Дэвид Хамблинг (David Hambling)