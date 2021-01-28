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ТАСС

В NASA рассказали, когда OSIRIS-REx отправится к Земле

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Зонд OSIRIS-REx
Зонд OSIRIS-REx.
Источник изображения: © Conceptual Image Lab/Goddard Space Flight Center/NASA via AP

Дату старта ученые выбрали, чтобы по максимуму сэкономить топливо и сделать еще один пролет вокруг астероида

ТАСС, 27 января. Американская межпланетная станция OSIRIS-REx покинет орбиту астероида Бенну в середине мая 2021 года и отправится в сторону Земли. Возвратиться зонд должен ориентировочно в конце сентября 2023 года, пишет миссия на своем сайте.

Цель OSIRIS-REx - исследовать астероид (101955) Бенну и доставить на Землю грунт с его поверхности. Станцию запустили в сентябре 2016 года, в декабре 2018-го она вышла на орбиту астероида.

Исследования показали, что поверхность Бенну усеяна крупными булыжниками, а в его породах содержится большое количество воды. Это делает астероид особенно интересным для планетологов с точки зрения того, как формировалась Солнечная система. В октябре 2020 года зонд успешно коснулся поверхности Бенну, собрал образцы его грунта и упаковал в специальную капсулу.

По словам специалистов миссии, зонд покинет орбиту астероида ориентировочно 10 мая, когда этому будет максимально благоприятствовать орбитальная механика. "Если мы покинем Бенну в мае, то сэкономим для OSIRIS-REx максимальное количество топлива. Оно понадобится для выхода на курс сближения с Землей", - рассказал заместитель руководителя миссии OSIRIS-REx Майкл Моро.

Сэкономив топливо на перелете, зонд сможет еще раз сблизиться с поверхностью Бенну и сделать новую серию снимков его поверхности. Благодаря этому ученые смогут сравнить их с фотографиями 2019 года.

"OSIRIS-REx сделал множество интересных открытий и выполнил все ключевые задачи. Возможность совершить еще один пролет над его поверхностью даст нам возможность правильно попрощаться с ним, а также изучить то, как поверхность астероида отреагировала на забор грунта", - подытожила Лори Глейз, руководитель планетологического отделения NASA.

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