Китай оценил договоренность России и США по продлению СНВ-3

ПЕКИН, 27 янв – РИА Новости. Китай приветствует договоренность России и США продлить договор СНВ-3, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

Ранее президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден провели телефонный разговор, по итогам которого поручили своим сотрудникам срочно работать с тем, чтобы успеть продлить договор СНВ-3 до 5 февраля 2026 года.

"Китай приветствует договоренность России и США продлить договор СНВ-3", - заявил дипломат.

По его словам, это будет способствовать глобальной стратегической стабильности, миру и международной безопасности.

Договор СНВ-3 (ДСНВ) между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.

Сегодня СНВ-3 - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений, но истекает он 5 февраля 2021 года. Если его не продлят, в мире не останется соглашений, ограничивающих арсеналы крупнейших ядерных держав.