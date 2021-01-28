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Российская газета

Разработчик раскрыл секреты зенитного "Тайфуна"

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Источник изображения: Георгий Зимарев / РИА Новости

Работа над созданием боевой машины отделения стрелков-зенитчиков ПЗРК "Тайфун-ПВО" вышла на завершающую стадию. Об этом сообщил гендиректор Ижевского электромеханического завода "Купол" (входит в концерн ВКО "Алмаз-Антей") Фанил Зиятдинов.

Как пишет РИА Новости, опытно-конструкторские работы должны завершиться в третьем квартале этого года. В начале года также завершатся ОКР по мишенному комплексу "Адъютант".

По обоим направлениям ведется подготовка производства как на "Куполе", так и на смежных предприятиях.

Фанил Зиятдинов подчеркнул, что опытные образцы "Тайфун-ПВО" хорошо показали себя в конкурсе "Чистое небо" Армейских международных игр. Разработка вызвала большой интерес, поскольку это "недорогое и эффективное решение задачи повышения мобильности, защищенности и боевой эффективности стрелков-зенитчиков ПЗРК", - отметил он.


Майя Бирюкова

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Алмаз-Антей
ИЭМЗ Купол
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