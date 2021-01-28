«Роскосмос» заключил контракты на десятки млрд рублей

Предприятия «Роскосмоса» при поддержке госкорпорации заключили контракты с иностранными заказчиками на несколько десятков миллиардов рублей в прошлом году.

Об этом сообщил заместитель гендиректора «Роскосмоса» по международному сотрудничеству Сергей Савельев.

«В результате проделанной работы в 2020 году при поддержке госкорпорации «Роскосмос» организациями корпорации были заключены контракты на несколько десятков миллиардов рублей», - цитирует Савельева ТАСС.

В частности, были подписаны контракты на создание космических аппаратов в интересах зарубежных заказчиков, осуществление полетов иностранных космонавтов, а также оказание услуг по запуску полезных нагрузок.

«Вместе с тем введенные ограничения на трансграничные перемещения, вызванные распространением коронавирусной инфекции, не позволили завершить предконтрактные работы по ряду контрактов», - добавил Савельев, уточнив, что диалог с иностранными партнерами продолжается, подписание этих контрактов ожидается в 2021 году.

По его словам, несмотря на пандемию коронавируса, международная деятельность госкорпорации не останавливалась. Взаимодействие, в основном, перешло в онлайн-формат, однако возможность личных встреч сохраняется.