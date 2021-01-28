Войти
Военно-промышленный курьер

«Роскосмос» заключил контракты на десятки млрд рублей

452
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

Предприятия «Роскосмоса» при поддержке госкорпорации заключили контракты с иностранными заказчиками на несколько десятков миллиардов рублей в прошлом году.

Об этом сообщил заместитель гендиректора «Роскосмоса» по международному сотрудничеству Сергей Савельев.

«В результате проделанной работы в 2020 году при поддержке госкорпорации «Роскосмос» организациями корпорации были заключены контракты на несколько десятков миллиардов рублей», - цитирует Савельева ТАСС.

В частности, были подписаны контракты на создание космических аппаратов в интересах зарубежных заказчиков, осуществление полетов иностранных космонавтов, а также оказание услуг по запуску полезных нагрузок.

«Вместе с тем введенные ограничения на трансграничные перемещения, вызванные распространением коронавирусной инфекции, не позволили завершить предконтрактные работы по ряду контрактов», - добавил Савельев, уточнив, что диалог с иностранными партнерами продолжается, подписание этих контрактов ожидается в 2021 году.

По его словам, несмотря на пандемию коронавируса, международная деятельность госкорпорации не останавливалась. Взаимодействие, в основном, перешло в онлайн-формат, однако возможность личных встреч сохраняется.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
Роскосмос
Проекты
2020-й год
Похожие новости
20.03.2020
Оценено влияние пандемии коронавиурса на план российских космических пусков
18.03.2020
В порт базирования: "Морской старт" прибыл из США в Россию
13.03.2020
Испания поставит России летные образцы приборов для обсерватории "Спектр-УФ" в августе
02.03.2020
Поставить печать на поток: в России создан проволочный 3D-принтер
23.12.2016
Поднять этот вес
28.11.2016
"Роскосмос" ожидает старта пилотируемых полетов к Марсу не ранее 2050 года
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.01 12:11
  • 26
Давший имя сердюковщине
  • 28.01 12:00
  • 82
Теория Суперобъединения: впервые темная материя детектирована в России
  • 28.01 11:40
  • 43
Forbes (США): российская роботизированная субмарина с грязной бомбой «абсурдна», но Москва все равно строит для нее базу
  • 28.01 11:23
  • 1
Россия остановит цифровой колониализм США
  • 28.01 11:19
  • 128
Сын главы Роскосмоса дал совет, как надо осваивать новые рынки вооружений
  • 28.01 11:12
  • 4
Угроза китайских противокорабельных ракет: могут ли DF-21D и DF-26B действительно наносить удары по движущимся кораблям? (JB Press, Япония)
  • 28.01 10:13
  • 60
Танк «Армата» пойдет в серийное производство
  • 28.01 09:29
  • 4
Продление ДСНВ станет исключением в отношениях России и США
  • 28.01 09:02
  • 9
Истребитель МиГ-41 вышел на стадию опытно-конструкторских работ
  • 28.01 06:50
  • 3
Японцы подключат свой истребитель пятого поколения к высокоскоростной сети
  • 28.01 05:02
  • 5
Американцы представили новый концепт скоростного вертолета будущего
  • 28.01 03:31
  • 33
IBCS: Польша первая после США
  • 28.01 03:31
  • 2
Военная красота из Армении
  • 28.01 03:12
  • 2
Российский «Адмирал Нахимов» оказался «привлекательной целью» для НАТО
  • 28.01 02:43
  • 12
Вертолетоносцы станут более ценным компонентом, чем авианосец времен холодной войны