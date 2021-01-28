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Израиль пытается подставить ножку планам Байдена по Ирану

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Источник изображения: vpk-news.ru

Израиль обновляет свои оперативные планы против Ирана, и любое возвращение Соединённых Штатов к ядерному соглашению 2015 года с Тегераном будет «неправильным».

Об этом в своём выступлении в Институте национальных исследований Тель-Авивского университета заявил начальник Генштаба Армии обороны Израиля генерал-лейтенант Авив Кохави.

Как пишет англоязычная газета The National (Объединённые Арабские Эмираты) говорит Eadaily, замечания израильского военачальника являются очевидным сигналом еврейского государства для президента США Джо Байдена, чтобы он «осторожно подходил» к любым попыткам урегулирования отношений с Ираном. 

Такие комментарии представителя высшего командного состава Армии обороны Израиля по поводу политики США редки и, вероятно, были одобрены правительством страны, отмечает издание.

«Возврат к ядерному соглашению 2015 года или к аналогичному соглашению с несколькими улучшениями - это плохо и неправильно с оперативной и стратегической точки зрения», - подчеркнул Авив Кохави.

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