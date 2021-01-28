Авиация с БПКРК «Бал» уничтожила корабль противника

На Черноморском флоте ВМФ России проведено совместное учение сил Морской авиации с береговым ракетным комплексом с противокорабельной ракетой (БПКРК) «Бал» по уничтожению корабля условного противника.

Как сообщила пресс-служба Южного военного округа, для выполнения задачи по комбинированному уничтожению цели в воздух была поднята дежурная группа самолётов из состава Морской авиации и ПВО флота, а расчёты БПКРК «Бал», дислоцированные на территории полуострова Крым, совершили марш в позиционный район и развернули боевое дежурство.

«На первом этапе учения экипажи многоцелевых истребителей Су-30СМ и фронтовых бомбардировщиков Су-24М нанесли учебные ракетные и бомбовые удары по надводной цели, отработав сложные фигуры пилотажа при заходе на боевой курс. На втором этапе расчёты комплекса «Бал» взяли «вражеский» корабль на сопровождение, привели установку к бою и отработали алгоритм действий по нанесению ракетных ударов по условной цели с применением электронных пусков», - сказали в военном ведомстве.