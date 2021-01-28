ВМС Таиланда получат 5 комплексов ОПУ "Джигит" производства АО "НПК "КБМ"

ЦАМТО, 27 января. Управление вооружений ВМС Таиланда объявило о заказе пяти комплексов опорно-пусковых установок "Джигит" производства АО "Научно-производственная корпорация "Конструкторское бюро машиностроения" (АО "НПК "КБМ").

Как сообщает тайский ресурс Aagth1.blogspot.com, комплексы приобретаются для комплектования подразделений Командования морской авиации и Береговой обороны ВМС Таиланда. Бюджет проекта составляет 246 млн. бат (8,2 млн. долл.) с реализацией в 2021 ф.г..

Опорно-пусковая установка "Джигит" предназначена для размещения, наведения на цель и одиночного или залпового пуска двух ракет из состава переносных зенитных ракетных комплексов "Игла" или "Игла-С" одним стрелком-зенитчиком. На данный момент неизвестно, будут ли приобретены установки в стационарном варианте или на платформе грузовика местного тайского производства.