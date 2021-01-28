Франция поставила ВС Чада партию бронемашин ERC-90 "Сагэ"

ЦАМТО, 27 января. Как сообщило посольство Франции в Чаде, в ходе проведенной 23 января в Нджамене официальной церемонии ВС Чада была передана партия из 9 боевых машин с тяжелым вооружением ERC-90 "Сагэ" с колесной формулой 6х6.

Передача техники реализована в рамках программы двустороннего военного сотрудничества.

В мероприятии принял участие министр-делегат в администрации президента по вопросам национальной обороны, ветеранов и жертв войны генерал-лейтенант Махамат Абали Салах. Пакет поставки также включал партию запасных частей, необходимых для обслуживания техники, в т.ч. дополнительные двигатели, а также боеприпасы.

В настоящее время 20 военнослужащих ВС Чада проходят подготовку применению техники на базе французского контингента в Габоне (EFG – Elements francais au Gabon). Подготовка будет завершена к июню 2021 года. В общей сложности будет подготовлено 12 экипажей ERC-90.

ERC-90 хорошо зарекомендовали себя и соответствуют требованиям ВС Чада для применения в операциях по борьбе с терроризмом и в миротворческих миссиях.

EFG проводит обучение военнослужащих из стран Экономического сообщества стран Центральной Африки (ЭКОЦАС) для участия во внутренних или зарубежных операциях. Ежегодно около 10000 курсантов проходят подготовку по 200 специальностям.

По данным Armyrecognition.com, на вооружении ВС Чада уже имеется четыре ERC-90, которые были поставлены в 1987 году.

Как сообщал ЦАМТО, поставки разработанной французской компанией Panhard (в настоящее время входит в Arquus) машины ERC-90 ВС Франции начались в 1984 году. Общий заказ составлял 192 бронемашины. В начале 2019 года стало известно, что французская компания Sofema планирует выкупить состоящие на вооружении Сухопутных войск Франции машины ERC-90 "Сагэ", которые постепенно списываются. Sofema планировала выполнить ремонт и модернизацию около 60 из 90 имеющихся на текущий момент ERC-90 и предложить их на рынок.

Масса вооруженной 90-мм пушкой и двумя 7,62-мм пулеметами БМТВ ERC-90 "Сагэ" составляет 8,3 т, длина – 7,8 м, ширина – 2,5 м. Машина оснащена двигателем Peugeot V-6 мощностью 155 л.с., максимальная скорость по шоссе – 85 км/ч, на плаву – 7,2 км/ч, запас хода – 800 км. Боекомплект – 20 выстрелов и 2000 патронов. Экипаж ERC-90 – три человека.