Гендиректор ИЭМЗ "Купол": мы регулярно осваиваем новые гражданские производства

ЦАМТО, 27 января. ИЭМЗ "Купол" регулярно осваивает новые гражданские производства, запускает новые продукты, заявил в интервью журналу "Национальная оборона" гендиректор ИЭМЗ "Купол" (входит в состав Концерна ВКО "Алмаз-Антей") Фанил Зиятдинов.

По его словам, "в 2020 году стартовали два новых производства. Первое – это проект "Промхолод": выпуск систем и элементов систем холодоснабжения, термостатирования и кондиционирования. В числе потенциальных потребителей – промышленные предприятия, ж/д транспорт, транспортные средства и объекты МО, МЧС, силовые ведомства. Первый большой государственный контракт в рамках данного проекта нами уже выполнен. Изделия сданы на ответственное хранение. Это сложнейшие комплексы, 6 огромных 40-футовых контейнеров, плюс приложение к ним – теплообменная аппаратура, шкафы управления. Очень высокотехнологичный продукт. И очень перспективный рынок, на котором к 2024 году мы планируем занять лидирующие позиции".

"Вторая новинка, отметил Ф.Зиятдинов, – это рециркуляционные охлаждающие установки (РОУ) для атомных электростанций. Атомная тематика для нас не нова, мы ею занимаемся многие годы. Участвуем в тендерах, поставляем оборудование практически для всех строящихся АЭС (российских проектов). Но сам продукт – новый, первая серийная партия выпущена в прошлом году".

"Не менее успешно продолжалась на предприятии и работа по выпуску другой продукции гражданского назначения. В 2020 году темпы роста производства гражданской продукции ИЭМЗ "Купол" составили 150%, – подчеркнул Ф.Зиятдинов.

Говоря о перспективных проектах генеральный директор ИЭМЗ "Купол" сообщил, что "мы рассматриваем возможность производства на предприятии турбореактивных двигателей для беспилотных летательных аппаратов – эта ниша в России никем не занята. Нас интересует судостроительная тематика – морская и речная. Планов много, но главное – все они постепенно реализуются".

"В настоящий момент развертывается производство инновационных ингибиторов коррозии – веществ, обеспечивающих защиту металлов от негативного влияния окружающей среды. Работа над проектом ведется в сотрудничестве с учеными УрО РАН. Совместными усилиями удалось создать промышленную технологию получения ингибиторов с абсолютным преобладанием антикоррозионных молекулярных структур, которую завод готовится запатентовать. Удача в данном направлении сулит крупные заказы от солидных партнеров – крупных энергетических комплексов, производственных корпораций и др. Опытные партии "купольских" ингибиторов уже апробируются на предприятиях Удмуртии", – заключил Ф.Зиятдинов.

Полностью интервью генерального директора ИЭМЗ "Купол" Фанила Зиятдинова опубликовано в январском номере журнала "Национальная оборона".

Для справки:

В сегменте изделий гражданского и двойного назначения ИЭМЗ "Купол" и его дочерние предприятия производят климатотехническое, теплотехническое и теплообменное оборудование, оборудование для атомных электростанций, изделия торцевой раскатки, нефтепромысловое оборудование, низкоальфаактивные припойные сплавы для микроэлектроники, изделия из пластмасс, системы биохимической очистки и утилизации производственных отходов, изделий торцевой раскатки и др. Совместно с мировым лидером в производстве диализных растворов германской компанией "Фрезениус" ведется выпуск фармацевтических препаратов.

Номенклатура изделий гражданского и двойного назначения постоянно расширяется. Так, в частности, в рамках Федеральной целевой программы "Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники на 2008-2015 годы" реализован проект "Реконструкция и техническое перевооружение в целях создания специализированного производства гироскопов". Твердотельные волновые гироскопы (ТВГ) – изделия двойного назначения, предназначенные для решения задач построения систем ориентации, стабилизации, навигации и управления.

Основным достоинством изделия, разработанного на предприятии, являются малые габариты, широкий динамический диапазон работы, небольшая потребляемая мощность. Изделие применяется как в гражданской авиа- и судонавигации, так и в военной области – в современных высокоскоростных системах навигации и управления тактическими, стратегическими ракетами, ракетами систем ПРО и ПВО, противотанковыми и противокорабельными ракетами, а также в системах стабилизации наведения оружия танков, бронетранспортеров, пусковых установок и других машин на гусеничном ходу. В 2018-2019 годах один из приборов на основе ТВГ – ТВИУС был испытан РКК "Энергия" в ходе ряда запусков космических кораблей "Союз".