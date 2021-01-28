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IAI поставит БЛА "Херон" Mk.2 неназванному заказчику в Центральной Азии

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Источник изображения: Фото: iai.co.il

ЦАМТО, 27 января. Компания Israel Aerospace Industries (IAI) 25 января объявила о подписании двух контрактов на поставку беспилотных авиационных комплексов "Херон" Mk.2 (Heron MK II) неназванному заказчику в Центральной Азии.

Соглашения включают передачу в лизинг и продажу средневысотных БЛА большой продолжительности полета "Херон" Mk.2 (класс MALE) одной и той же стране в центральноазиатском регионе. Стоимость поставки оценивается в "десятки миллионов долларов". Количество заказанных БЛА, разведывательной аппаратуры и наземных станций управления не разглашается.

Компания рассчитывает, что новые контракты "откроют дверь" для подписания дополнительных соглашений на поставку "Херон" Mk.2.

Как сообщалось ранее, продемонстрированный на авиасалоне в Сингапуре в 2020 году "Херон" Mk.2 сохранил те же размеры и общие технические характеристики, что и "Херон-1". Отличием является увеличенный фюзеляж для размещения большего количества датчиков. Аппарат также получил новую силовую установку – сертифицированный четырехтактный двигатель Rotax 915 iS мощностью 135 л.с. и трехлопастный толкающий винт.

Более широкий и прочный фюзеляж упрощает обслуживание и не увеличивает собственный вес БЛА. Благодаря оснащению более крупными датчиками с улучшенными характеристиками БЛА позволяет выполнять сбор информации на расстоянии десятков километров без пересечения границ. В числе потенциально возможных полезных нагрузок названы РЛС с синтезированной апертурой, электронно-оптические датчики, аппаратура радио- и радиоэлектронной разведки, а также гидролокаторы для обнаружения подводных лодок. БЛА "Херон" Mk.2 могут приземляться на любой взлетно-посадочной полосе в отсутствии наземных станций управления и маневрировать в экстремальных погодных условиях.

Согласно данным IAI, максимальная скорость "Херон" Mk.2 составляет 140 узлов, практический потолок – 35000 футов (10670 м), продолжительность полета – 45 ч. Новые датчики расширили спектр задач, включая ретрансляцию связи и радиоэлектронную разведку.

Помимо "Херон-1" и "Херон" Mk.2, в разработанное IAI семейство "Херон" входят БЛА "T-Херон", "Херон-TP", "Херон-TP-XP" и "Супер Херон". Общий налет за 40-летний период эксплуатации превысил 1,7 млн. ч. Аппараты поставлены 50 заказчикам.

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Страны
Сингапуp
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IAI
Проекты
2020-й год
БПЛА
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