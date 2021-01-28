Войти
РИА Новости

Рябков обменялся с послом США нотами о продлении договора СНВ-3

361
0
0
Сергей Рябков
Сергей Рябков.
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Переговоры с США о продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) проведены в последние дни, российская сторона обменялась нотами с послом США в Москве Джоном Салливаном, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы эти переговоры провел в последние дни. И вчера я с послом Салливаном в Москве обменялся нотами, которые фиксируют договоренности о пятилетнем продлении (договора)", - сказал Рябков журналистам.

По словам Рябкова, РФ приветствует решение администрации президента США Джо Байдена согласиться с предложением Москвы о пятилетнем продлении договора.

Во вторник состоялся телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Джозефа Байдена, оба они выразили удовлетворение обменом нотами о достижении договоренности по продлению договора СНВ. По данным Белого дома, Байден и Путин предписали своим сотрудникам срочно работать, чтобы успеть продлить договор СНВ-3 до 5 февраля. Как следует из базы данных Госдумы, президент РФ Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект о ратификации соглашения о продлении Договора между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений от 8 апреля 2010 года (ДСНВ), срок действия которого истекает 5 февраля. Согласно документу, договор предлагается продлить на 5 лет, до 5 февраля 2026 года.

Договор СНВ-3 (ДСНВ) между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Сегодня СНВ-3 - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений, но истекает он 5 февраля 2021 года. Если его не продлят, в мире не останется соглашений, ограничивающих арсеналы крупнейших ядерных держав.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Ливан
Россия
США
Персоны
Путин Владимир
Проекты
СНВ-3
Ядерный щит
Похожие новости
07.05.2020
"Хорошая идея": Трамп поддержал встречу "ядерной пятерки"
04.11.2019
В США хотят включить в ДСНВ-3 новейшее вооруженее РФ
17.07.2019
США намерены обсудить с Россией трехстороннюю ядерную сделку
17.07.2019
США не ждут прорыва на предстоящих консультациях с Россией по стратегической стабильности - чиновник
17.07.2019
США предлагают России обсудить новый договор по СНВ с участием в нём КНР
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.01 12:11
  • 26
Давший имя сердюковщине
  • 28.01 12:00
  • 82
Теория Суперобъединения: впервые темная материя детектирована в России
  • 28.01 11:40
  • 43
Forbes (США): российская роботизированная субмарина с грязной бомбой «абсурдна», но Москва все равно строит для нее базу
  • 28.01 11:23
  • 1
Россия остановит цифровой колониализм США
  • 28.01 11:19
  • 128
Сын главы Роскосмоса дал совет, как надо осваивать новые рынки вооружений
  • 28.01 11:12
  • 4
Угроза китайских противокорабельных ракет: могут ли DF-21D и DF-26B действительно наносить удары по движущимся кораблям? (JB Press, Япония)
  • 28.01 10:13
  • 60
Танк «Армата» пойдет в серийное производство
  • 28.01 09:29
  • 4
Продление ДСНВ станет исключением в отношениях России и США
  • 28.01 09:02
  • 9
Истребитель МиГ-41 вышел на стадию опытно-конструкторских работ
  • 28.01 06:50
  • 3
Японцы подключат свой истребитель пятого поколения к высокоскоростной сети
  • 28.01 05:02
  • 5
Американцы представили новый концепт скоростного вертолета будущего
  • 28.01 03:31
  • 33
IBCS: Польша первая после США
  • 28.01 03:31
  • 2
Военная красота из Армении
  • 28.01 03:12
  • 2
Российский «Адмирал Нахимов» оказался «привлекательной целью» для НАТО
  • 28.01 02:43
  • 12
Вертолетоносцы станут более ценным компонентом, чем авианосец времен холодной войны