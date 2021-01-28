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Российская газета

После модернизации БМП Bradley начали травить свои экипажи

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Источник изображения: wikipedia.org

Модернизированные бронемашины Bradley А4 имеют дефект - значительный перегрев аккумуляторных батарей. При использовании выделяют ядовитые вещества, представляющие опасность для экипажа.

Как сообщает Defense News, новая система зарядки аккумуляторов БМП не включает в себя регулятор напряжения. При этом во время испытаний к батареям было подключено дополнительное измерительное оборудование. В результате произошел перегрев батарей из-за перенапряжения и высокой нагрузки.

В результате испытания Bradley A4 приостановлены, а модернизировавшая бронемашину британская компания занимается разработкой исправлений. Принять обновленную бронемашину на вооружение планируется в сентябре 2022 года.

Напомним, что бронемашина Bradley была принята на вооружение в 1981 году. Масса БМП составляет около 28 тонн при длине 6,6 метра, ширине 3,6 метра и высоте 3 метра. Бронированная машина способна передвигаться со скоростью до 56 километров в час на расстояние до 400 километров. После модернизации БМП получила новые бортовые электронные системы, обновленную трансмиссию и ходовую часть.


Николай Грищенко

Права на данный материал принадлежат
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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Продукция
Bradley
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