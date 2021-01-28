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Известия.ru

Песков рассказал о подготовке Рогозиным доклада Путину

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин готовит доклад президенту России Владимиру Путину, пока точной даты их встречи нет. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков «РИА Новости» 27 января.

В декабре 2020 года президент заявил, что руководство госкорпорации затянуло с подготовкой новых программ, в том числе по созданию сверхтяжелой ракеты, развитию систем «Сфера» и ГЛОНАСС. Тогда Путин попросил «Роскосмос» завершить работу в ближайшее время, согласовать ее и определить финансирование, пишет «Газета.ру».

Орбитальная группировка российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС включает 28 космических аппаратов (25 «Глонасс-М» и три «Глонасс-К»), из которых 23 работают по целевому назначению, два находятся на летных испытаниях, два — на техническом обслуживании и один — в резерве.


26 декабря Рогозин назвал глобальные цели России в космосе. По его словам, в этот список входят экспансия человечества в космосе, использование результатов космической деятельности для обеспечения стратегической обороны страны, роста качества жизни народа, развития прорывных технологий и проведения фундаментальных научных исследований происхождения Земли и Вселенной.

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Страны
Россия
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Глонасс-К
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Путин Владимир
Рогозин Дмитрий
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2020-й год
ГЛОНАСС
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