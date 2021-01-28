Войти
Известия.ru

Объявлены имена первых трех космических туристов на МКС

413
0
0

Американская частная компания Axiom Space назвала имена первых космических туристов, которые на корабле Crew Dragon компании Илона Маска направятся на Международную космическую станцию (МКС).

Американская частная компания Axiom Space назвала имена первых космических туристов, которые на корабле Crew Dragon компании Илона Маска направятся на Международную космическую станцию (МКС).

Как сообщает телеканал «Известия», вместе с бывшим астронавтом НАСА Майклом Лопесом-Алегриа и вице-президентом компании на станцию отправятся американский инвестор Ларри Коннор, его коллега из Канады Марк Пати и израильский бизнесмен и бывший пилот истребителя Эйтан Стиббе.

Продолжительность такого тура составит 10 дней, из которых восемь дней отдыха на станции. Полет состоится не ранее января 2022 года.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Канада
Россия
США
Компании
NASA
Персоны
Илон Маск
Проекты
МКС
Похожие новости
09.03.2020
Компания Axiom сообщила о контракте со SpaceX на доставку 3 туристов на МКС
03.01.2019
Уходят с орбиты
18.04.2018
Маскам тут не место
21.06.2016
Миссия на Марс обеспечит США космическое лидерство
13.10.2014
Нас полюбит NASA
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.01 12:11
  • 26
Давший имя сердюковщине
  • 28.01 12:00
  • 82
Теория Суперобъединения: впервые темная материя детектирована в России
  • 28.01 11:40
  • 43
Forbes (США): российская роботизированная субмарина с грязной бомбой «абсурдна», но Москва все равно строит для нее базу
  • 28.01 11:23
  • 1
Россия остановит цифровой колониализм США
  • 28.01 11:19
  • 128
Сын главы Роскосмоса дал совет, как надо осваивать новые рынки вооружений
  • 28.01 11:12
  • 4
Угроза китайских противокорабельных ракет: могут ли DF-21D и DF-26B действительно наносить удары по движущимся кораблям? (JB Press, Япония)
  • 28.01 10:13
  • 60
Танк «Армата» пойдет в серийное производство
  • 28.01 09:29
  • 4
Продление ДСНВ станет исключением в отношениях России и США
  • 28.01 09:02
  • 9
Истребитель МиГ-41 вышел на стадию опытно-конструкторских работ
  • 28.01 06:50
  • 3
Японцы подключат свой истребитель пятого поколения к высокоскоростной сети
  • 28.01 05:02
  • 5
Американцы представили новый концепт скоростного вертолета будущего
  • 28.01 03:31
  • 33
IBCS: Польша первая после США
  • 28.01 03:31
  • 2
Военная красота из Армении
  • 28.01 03:12
  • 2
Российский «Адмирал Нахимов» оказался «привлекательной целью» для НАТО
  • 28.01 02:43
  • 12
Вертолетоносцы станут более ценным компонентом, чем авианосец времен холодной войны