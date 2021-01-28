Объявлены имена первых трех космических туристов на МКС

Американская частная компания Axiom Space назвала имена первых космических туристов, которые на корабле Crew Dragon компании Илона Маска направятся на Международную космическую станцию (МКС).

Американская частная компания Axiom Space назвала имена первых космических туристов, которые на корабле Crew Dragon компании Илона Маска направятся на Международную космическую станцию (МКС).

Как сообщает телеканал «Известия», вместе с бывшим астронавтом НАСА Майклом Лопесом-Алегриа и вице-президентом компании на станцию отправятся американский инвестор Ларри Коннор, его коллега из Канады Марк Пати и израильский бизнесмен и бывший пилот истребителя Эйтан Стиббе.

Продолжительность такого тура составит 10 дней, из которых восемь дней отдыха на станции. Полет состоится не ранее января 2022 года.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.