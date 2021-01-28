Бомбардировочная авиация ВВС НОАК: подготовка и тактика действий.

Как отмечается в специализированных военно-технических изданиях Китая, командование ВВС НОАК (Народной освободительной армии Китая) с марта 2015 г. повысило интенсивность и реалистичность боевой подготовки бомбардировочной авиации.

Мероприятия ВВС НОАК в южных и западных учебных районах

Прежде всего, изменения коснулись частей, которые в рамках отдельного раздела стратегического плана «Великая морская стена» обеспечивают прикрытие южного стратегического направления – рубежей провинций Хайнань, Гуандун и Фуцзянь.

Модификация «Хун-6К»

С этой целью с 2015 г. соединения дальних бомбардировщиков «Хун-6К» по плану ротации выполняют учебно-контрольные мероприятия по имитации одиночных и массированных налетов на объекты военной инфраструктуры южных провинций. Благодаря большой дальности полета, экипажи бомбардировщиков сначала выходят из зоны действия РЛС систем ПВО, дислоцированных в приморских районах, а затем снова появляются в зоне опознавания.

В рамках учений над акваторией Южно-китайского моря бомбардировщики «Хун-6К» действуют исключительно в сопровождении тяжелых истребителей Су-30МКК или «Цзянь-11». К выполнению данной задачи с 2018 г. привлечены также истребители Су-35 из состава 2 истребительной дивизии ВВС НОАК «Гегемоны южного неба». Су-35 имитируют действия истребительной авиации ВВС стран вероятного противника.

Истребитель «Цзянь-11»

Учебные задачи бомбардировочная авиация ВВС НОАК

В ходе учений экипажи бомбардировщиков «Хун-6К» выполняют следующие задачи:

поиск, классификация надводных и наземных целей в дневное и ночное время при помощи подвесных оптико-электронных систем разведки и наведения (ОЭСРН);

проверка возможностей новой модификации ОЭСРН при полетах на высотах до 12000 м (ОЭСРН подвешен на внешней точке под хвостовой частью фюзеляжа, т.е. не занимает внешнюю точку подвески под крылом);

проверка возможностей контейнерных и встраиваемых модульных систем радиоэлектронной борьбы KG-600/800;

отработка полетных заданий без входа в зону действия ПВО сухопутного базирования и надводных кораблей ВМС НОАК;

нанесение ударов по береговых целям (здания-мишени высотой от 10 до 20 м) при помощи ракет класса «воздух–земля» типа KD-88 (ракета с инерциальным, телевизионным и инфракрасным каналами наведения, оснащена двухканальной системой связи, способна передавать изображение цели на самолет-носитель);

Подвеска ракет KD-88

нанесение ударов по береговым целям при помощи ракет класса «воздух–земля» типа CM-802AKG (экспортная версия KD-88);

проверка точности прицеливания ОЭСРН при помощи практических боеприпасов K/AKD-63 (XL-FX/M);

нанесение ударов по морским мишеням с использованием модернизированных ПКР типа «Инцзи-63Б» (табельное обозначение K/AKD-63B);

ПКР K/AKD-63

проверка аэродинамики масштабного макета перспективной ракеты «Длинный меч-30»;

проверка действий аэродромных служб на искусственных островах: оперативность проведения дозаправки на аэродроме, смены/установки авиационных средств поражения, возможности проведения ремонта и обслуживания.

Общая организация боевой подготовки

Полеты выполняются с аэродромов на искусственных островах Юнсидао и Юншудао. В качестве резервных аэродромов назначены авиабазы на искусственных островах Мэйцзи и Чжуби. Для размещения мишеней используются закрытые морские районы в районе архипелагов Сиша, Наньша, а также у побережья о.Хайнань.

Как ожидается, в следующем 2019 г. к данным учениям будут привлечены истребители "Цзянь-11Б" и истребители-бомбардировщики "Цзянь-16", пилоты которых пока проходят обучение в воздушных районах Восточного и Западного ВО.

Истребитель-бомбардировщик "Цзянь-16"

Части ВВС НОАК, эксплуатирующие "Цзянь-11А", планируется перевести на истребители-бомбардировщики "Цзянь-16" после подтверждения эксплуатационных характеристик двигателей национального производства. Подразделения ВВС НОАК, укомплектованные истребителями "Цзянь-11Б" с российскими двигателями, переводить на новые самолеты не планируется.

Для бомбардировщиков и истребителей из Северного и Центрального ВО сходные по замыслу учения будут проводиться над акваторией Восточно-китайского моря и на полигонах в приморских провинциях.

Однотипные ситуации отрабатывают подразделения ПВО и ВВС НОАК в рамках ежегодных крупнейших межокружных учений под наименованием «Красный меч». Эти контрольно-учебные мероприятия включают 19 задач, в рамках отработки которых с 2017 г. принимают участие малозаметные истребители четвертого поколения «Цзянь-20».

Истребитель "Цзянь-20"

Действия экипажей «Хун-6К» на японском направлении

Как известно, в районе японской столицы размещена вторая стационарная РЛС предупреждения о ракетном нападении (Х-диапазон). Станция предназначена для наблюдения за активностью подразделений ракетных войск НОАК, дислоцированных в северо-восточных провинциях КНР. По оценкам китайских специалистов, такие станции способны обнаруживать сверхзвуковые бомбардировщики, летящие со скоростью 2–3 МАХа и на высоте более 10 км, на дальности от 3 до 4 тыс. км.

Однако, поскольку данные РЛС осуществляют наблюдение в определенных секторах воздушного пространства, они не позволяют обнаруживать дозвуковые бомбардировщики серии «Хун-6». Приближаясь к зоне ПВО Японии с южного направления, эти бомбардировщики остаются в «слепой зоне» для рассматриваемых РЛС.

Тактические приемы

Следует отметить, что согласно отработанному тактическому приему, ВВС НОАК направляют в сопровождении шести бомбардировщиков самолет радиотехнической разведки и РЭБ «Юнь-8» и самолет дальнего радиолокационного дозора и наведения «Кунцзин-500» (на базе транспортного «Юнь-9»).

Cамолет РТР и РЭБ «Юнь-8»

Первый самолет необходим для своевременного обнаружения излучения дежурных РЛС системы ПВО Японии и постановки помех. Второй обеспечивает наблюдение за действиями истребителей-бомбардировщиков F-15J, которые выполняют задачи перехватчиков в авиационных подразделениях Сил самообороны Японии (ССЯ).

Японские военные «привыкли» к регулярным учебно-тренировочным полетам китайских бомбардировщиков в составе двух–трех самолетов. Однако, рост частоты одновременных полетов шести и более «Хун-6К» серьезно беспокоит японских военных, которые вынуждены на постоянной основе держать на южных островах самые боеготовые подразделения перехватчиков.

По оценкам японских военных, основными целями бомбардировщиков «Хун-6К» являются военно-морские базы «Йокосука» и «Пирс Курэ». Первая ВМБ позволяет разместить около 300 кораблей (примерно 40% состава ВМС ССЯ). Кроме того, «Йокосука» является центральным элементом системы ВМС США в Японии. «Пирс Курэ» – это основная ремонтная база ВМС ССЯ и третья по важности ВМБ в Японии. Для нанесения ударов по данным базам китайским бомбардировщикам необходимо преодолеть 550 и 400 км соответственно.

Военно-морская база «Йокосука»

Оценка возможностей

Обозреватели китайских специализированных изданий в свете регулярных учебных полетов «Хун-6» за «первую линию островов» особо отмечают деятельность стратегических бомбардировщиков ВКС России ТУ-95МС (условное обозначение в ВВС НОАК «Светлый меч»), которые периодически совершают полноценные облеты территории Японии.

Известно, что китайские военные пристально наблюдают за деятельностью российских бомбардировщиков. Они хотят получить на вооружение самолет, который позволит совершать подобные полеты без дозаправки. «Хун-6К» для такого полета необходимо выполнить как минимум две дозаправки: одну при подлете к зоне опознавания ПВО Японии, а вторую на обратном пути над акваторией Японского моря.

ТУ-95МС DRC России

В ходе подобных полетов можно получить как бесценный опыт продолжительных перелетов в сопровождении истребителей-перехватчиков вероятного противника, так и собрать разведывательную информацию при помощи самолетов РТР, действующих с нескольких направлений.

По оценкам некоторых китайских специалистов, «Хун-6К, КН и N» можно эксплуатировать еще в течение ближайших 30 лет с учетом своевременной модернизации бортового радиоэлектронного оборудования, двигателей и развития ракетного вооружения.

По материалам публикаций в китайских специализированных военно-технических изданиях

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