МиГ-31 уже считается самым быстрым в мире боевым самолетом, но России этого мало, пишет пользователь «Сины». На днях страна объявила о разработке истребителя-перехватчика нового поколения. Ожидается, что он заменит МиГ-31 и МиГ-31БМ. России из-за ее «уникальных географических условий» такие истребители точно пригодятся, уверен автор.

Несколько дней назад Российская госкорпорация "Ростех" объявила, что Россия приступила к разработке нового поколения перехватчиков под кодовым названием МиГ-41. Согласно плану российских военных, МиГ-41 будет использоваться для замены находящихся на вооружении перехватчиков МиГ-31 и МиГ-31БМ. Проект истребителя нового поколения был официально запущен в разработку еще в 2019 году, и в настоящее время находится на стадии опытно-конструкторских работ, которые завершаются созданием прототипа. Однако американские СМИ отметили, что так называемый МиГ-41 на самом деле является ПАК-ДП, российским истребителем-невидимкой шестого поколения, который по характеристикам превосходит истребители, находящиеся на вооружении в различных странах.

Перехватчик - это уникальная ветвь семейства истребителей. Основными характеристиками этого типа самолетов являются высокая скорость и большая дальность полета, они обычно оснащены мощными радиолокационными системами и используют ракеты класса "воздух-воздух" большой дальности в качестве основного вооружения, а перехват за пределами видимого диапазона - это их основной способ ведения боя. Главной целью перехватчика является стратегический бомбардировщик противника, и его боевое намерение состоит в том, чтобы перехватить бомбардировщик неприятеля до того, как тот сбросит свою бомбу, поэтому он и называется "перехватчиком". Истребители-перехватчики появились во время Второй мировой войны и достигли пика своего развития во время холодной войны. В настоящее время только Россия упорно занимается разработкой и оснащением перехватчиков особого назначения. Другие страны сняли с эксплуатации профессиональные перехватчики и заменили их истребителями.

МиГ-31 в настоящее время является самым современным в России и единственным специализированным перехватчиком в мире. Самолет был разработан на основе МиГ-25 с максимальной взлетной массой до 46 тонн. Для обеспечения скоростного полета выше 2,8 Маха в МиГ-31 используется много стальных материалов (отнюдь не нержавеющая сталь, как принято считать в СМИ), что привело к очень большому весу даже пустого самолета. Из-за веса его мобильность невысока, но его РЛС управления огнем с электронной сканирующей фазированной решеткой РП-31 Н007 "Заслон" имеет эффективную дальность обнаружения до 200 километров, что на момент его разработки в 1990-х годах было поразительным уровнем. МиГ-31 использует эту радиолокационную систему и специально разработанные для нее ракеты "воздух-воздух" большой дальности для выполнения задач по перехвату и патрулированию над Сибирью.

С чисто технической точки зрения МиГ-31 главным образом способен перехватывать три стратегических бомбардировщика американских вооруженных сил: B-52, B-1B и B-2, но с развитием технологий в США начало появляться оружие дальнего действия класса "воздух-земля" нового поколения. Например, гиперзвуковая ракета AGM-183A, которая уже вступила в фазу испытаний. Эта новая ракета была установлена ​​на бомбардировщике B-52 для испытаний боевых припасов. После успешной разработки американский стратегический бомбардировщик сможет наносить дальние высокоточные удары по территории бывшего Советского Союза за пределами зоны перехвата МиГ-31. Поэтому для противодействия ракете АГМ-183А России необходимо разработать модернизированный большой перехватчик большой дальности - МиГ-41 или ПАК-ДП.

Хотя МиГ-41 все еще находится в стадии разработки, из-за чего многие параметры строго конфиденциальны, но, по предположениям российских СМИ, перехватчик МиГ-41 будет мало чем отличаться от МиГ-31 с точки зрения базового тактического применения, но по бортовому радиоэлектронному оборудованию и вооружению он значительно превосходит своего предшественника. Исходя из предположений, МиГ-41 будет оснащен российским радиолокационным комплексом нового поколения, а дальность его обнаружения увеличится с 200 километров, как у МиГ-31, до более чем 500 километров. Одновременно он также будет оснащен новой российской ракетой класса "воздух-воздух" сверхбольшой дальности, так что эффективный радиус защиты МиГ-41 может быть гарантированно около 500 километров, а боевая эффективность намного выше, чем у МиГ-31.

В то же время главной особенностью МиГ-41 является его "скорость". Делаются предположения о том, что МиГ-41 будет летать на скорости 5 Махов и выше и сможет перехватывать гиперзвуковое оружие. В центре внимания, вероятно, находится ракета AGM-183A. Кроме того, у МиГ-41, скорее всего, будет одновременно две модели: пилотируемая и беспилотная. Пилотируемая модель будет в основном отвечать за патрулирование и выполнение командных задач, а беспилотная модель - за атакующие задачи. Эта конфигурация очень похожа на идею "лояльного ведомого" (Loyal Wingman) ВВС США: позволить беспилотнику быть впереди для разведки и атак, а пилотируемый самолет прячется сзади, что позволяет эффективно избежать жертв.

Для России новое поколение перехватчиков по-прежнему имеет свое стратегическое значение, потому что территория страны огромна, и большинство районов безлюдны, поэтому российская противовоздушная оборона неизбежно будет иметь множество "изъянов", в частности, когда Россия рассматривает Северный полюс, где из-за суровых погодных условий и неудобного сообщения и движения сложно размещать войска надолго.

В этих условиях использование скоростного перехватчика МиГ-41 большой дальности поможет быстро и эффективно патрулировать большие участки территории и воздушного пространства России в мирное время; в военное время он может зайти глубоко в воздушное пространство над Арктикой и до того, как американские стратегические бомбардировщики приблизятся к российской границе, нанести удар по противнику. Именно из-за своих уникальных географических условий Россия является единственной страной в мире, которая должна упорно разрабатывать и принимать на вооружение специальные тяжелые перехватчики большой дальности. Согласно текущему плану России, новый тяжелый перехватчик МиГ-41, вероятно, не будет официально введен в эксплуатацию до 2040 года, поэтому нам, возможно, придется долго ждать, чтобы увидеть подлинный вид самолета МиГ-41.

Гу Хопин (谷火平)