На Камчатке самолеты Ил-38 вычислили "чужую" подлодку

Экипажи самолетов Ил-38 противолодочной эскадрильи Войск и сил на Северо-востоке России выполнили тренировку по поиску подлодки "противника".

Группа, состоящая из Ил-38 и Ил-38Н обследовала акваторию Тихого океана. Во время полета они обнаружили субмарину условного врага и проследили за ней, применив радиолокационные и гидроакустические средства.

"Кроме того, летчики противолодочной авиации оттачивали пилотирование в плотном строю и слетанность экипажей", - сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Целью учения стало повышение слаженности действий летчиков в составе групп при выполнении задач по предназначению.

Юлия Гарднер