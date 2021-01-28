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Российская газета

На Камчатке самолеты Ил-38 вычислили "чужую" подлодку

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Ил-38
Ил-38.
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Экипажи самолетов Ил-38 противолодочной эскадрильи Войск и сил на Северо-востоке России выполнили тренировку по поиску подлодки "противника".

Группа, состоящая из Ил-38 и Ил-38Н обследовала акваторию Тихого океана. Во время полета они обнаружили субмарину условного врага и проследили за ней, применив радиолокационные и гидроакустические средства.

"Кроме того, летчики противолодочной авиации оттачивали пилотирование в плотном строю и слетанность экипажей", - сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Целью учения стало повышение слаженности действий летчиков в составе групп при выполнении задач по предназначению.


Юлия Гарднер

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