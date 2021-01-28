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Интерфакс-АВН

Байден подтвердил приверженность США положению о коллективной обороне НАТО Белый дом

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Президент США Джо Байден
Президент США Джо Байден.
Источник изображения: © AP Photo, Evan Vucci

Вашингтон. 27 января. ИНТЕРФАКС - Президент США Джо Байден в телефонной беседе с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом подтвердил, что Соединенные Штаты продолжают оставаться приверженными статье 5 Североатлантического договора о коллективной обороне, сообщил Белый дом.

"Президент Байден подтвердил приверженность Соединенных Штатов коллективной обороне в соответствии со статьей 5 Североатлантического договора, подчеркнул свою приверженность укреплению трансатлантической безопасности", - говорится в распространенном Белым домом сообщении о беседе.

Статья 5-я договора предусматривает, что вооруженное нападение на одну или нескольких стран-участниц "будет рассматриваться как нападение на них в целом".

В этом случае все участники договора должны оказать стороне, подвергшейся нападению, всю необходимую помощь, "включая применение вооруженной силы с целью восстановления и последующего сохранения безопасности Североатлантического региона".

Как сообщалось, Столтенберг и Байден договорись также консультироваться по Афганистану, Ираку и России.

Пресс-служба НАТО сообщила, что стороны в ходе беседы "обсудили ряд вызовов, перед которыми стоит НАТО, такие, как борьба с международным терроризмом, в том числе в Афганистане и Ираке, ведение дел с более напористой Россией".

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Страны
Афганистан
Ирак
Россия
США
Проекты
NATO
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