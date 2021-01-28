Проект скоростного вертолета Defiant-X

Консорциум американских компаний Sikorsky (в составе Lockheed Martin) и Boeing 25 января 2021 года официально представил проект нового скоростного вертолета Defiant-X, предлагаемого на тендер в рамках программы Future Long-Range Assault Aircraft (FLRAA) по созданию перспективного многоцелевого вертолета для армии США для замены после 2035 года вертолетов семейства Silorsky UH-60 Black Hawk. Вертолет Defiant-X является развитием демонстратора скоростного многоцелевого вертолета SB>1 Defiant , проходящего летные испытания с марта 2019 года.

Проектное изображение перспективного скоростного многоцелевого вертолета Defiant-X разработки консорциума американских компаний Sikorsky (в составе Lockheed Martin) и Boeing (с) Lockheed Martin

Напомним, что создание SB>1 Defiant (фирменное обозначение Sikorsky S-100) было осуществлено консорциумом Sikorsky и Boeing в качестве демонстратора перспективного скоростного вертолета на конкурсной основе в рамках программы армии США Joint Multi-Role (JMR) Technology Demonstrator (TD) по выработке вертолетов новой концепции для создания семейства перспективных вертолетов армейской авиации Future Vertical Lift (FVL). Презентация первого и пока единственного построенного прототипа демонстратора SB>1 Defiant (серийный номер 0001, регистрационный номер N100FV) состоялась 26 декабря 2018 года. Первый полет SB>1 Defiant состоялся 21 марта 2019 года на аэродроме предприятия американской компании Sikorsky (входящей в состав корпорации Lockheed Martin) в Уэст-Пальм-Бич (штат Флорида).

Вертолет SB>1 Defiant использует разработанную Sikorsky новую несущую схему, сочетающую соосные несущие винты противоположного вращения с хвостовым толкающим винтом, приводимым от редуктора несущих винтов. Эта схема отрабатывалась Sikorsky на экспериментальном вертолете Х2, испытвавшемся в 2008-2011 годах и достигшем максимальной скорости 460 км/ч, и на демонстраторе испытываемого с мая 2015 года 5-тонного вертолета S-97 Raider, имеющего "паспортную" максимальную скорость 444 км/ч и крейсерскую - 407 км/ч.

Максимальный взлетный вес первого прототипа SB>1 Defiant заявлен в 32000 фунтов (14515 кг), вместимость - до 18 человек. Опытный образец SB>1 Defiant оснащен модифицированными турбовальными двигателями Honeywell T55 взлетной мощностью примерно 4000 л.с. (эти двигатели используются на вертолетах Boeing CH-47 Chinook), что обеспечит крейсерскую скорость не менее 250 узлов (460 км/ч). Однако, согласно заявлению Sikorsky, требуемая по FLRAA дальность будет достигнута только на SB>1 Defiant в серийной конфигурации с перспективными турбовальными двигателями, создаваемыми корпорацией General Electric по программе армии США Future Affordable Turbine Engine (FATE) и имеющими взлетную мощность более 5000 л.с. Видимо, фактически таким вертолетом и должен стать Defiant-X.

Defiant-X, как и SB>1 Defiant, выполнен по схеме сочетания соосного несущего винта с хвостовым толкающим винтом. Defiant-X имеет измененные и более "заостренные" обводы фюзеляжа, новое шасси с носовым колесом, измененную систему выхлопа турбовальных двигателей для снижения инфракрасной заметности. Также сообщается, что на вертолет будет установлена электродистанционная система управления с возможностью переключения машины в беспилотный режим.

SB>1 Defiant, как теперь и Defiant-X, создаются в рамках требований армии США по перспективному многоцелевому вертолету по подпрограмме Capability Set 3 (Assault) / FVL-Medium, сейчас обозначаемой Future Long-Range Assault Aircraft (FLRAA), предполагающих перевозку 12 полностью экипированных пехотинцев с крейсерской скоростью не менее 230 узлов (около 428 км/ч) на дальность не менее 229 морских миль (424 км), с целью замены после 2035 года основных американских многоцелевых вертолетов семейства Silorsky UH-60 Black Hawk. Вертолет по FLRAA должен оснащаться двумя перспективными турбовальными двигателями по программе FATE.

Программа FVL реализуется с 2004 года и предусматривает создание пяти типов новых вертолетов или летательных аппаратов вертикального взлета и посадки для замены всего парка вертолетов армейской авиации США (OH-58, AH-64, UH-60, CH-47), начиная примерно с 2035 года.

В 2013 году армия США выбрала на первого этапа создания технологического демонстратора Joint Multi-Role (JMR) Technology Demonstrator (TD) проекты конвертоплана V-280 консорциума Bell Helicopter и Lockheed Martin, скоростного вертолета SB-1 Defiant консорциума Sikorsky и Boeing, а также проекты конвертоплана компании Karem Aircraft и скоростного вертолета компании AVX. Два последних инициативных проекта в августе 2014 года отпали, и сейчас конкуренция по JMR TD ведется между двумя альянсами "грандов" американского ВПК (причем Lockheed Martin участвует в обеих), которые по условиям предоставленных в 2014 году контрактов должны были предоставить первые свои прототипы-демонстраторы к концу 2017 года (это условие выполнил только конвертоплан V-280). В обоих случаях министерство обороны США финансирует не более 20 % стоимости работ компаний по первой фазе JMR TD.

Оба реализуемых по первой фазе JMR TD проекта представляют собой многоцелевые летательные аппараты для замены вертолета Sikorsky UH-60 Black Hawk (категория JMR-Medium / FVL-Medium). В то же время обе конкурирующие группы заявляют о ведущихся проработках ударных вариантов своих машин для их соответствия требованиям армии США по подпрограмме Capability Set 3 / FVL-Attack (для замены боевого вертолета Boeing AH-64 Apache).

Конкурирующий с Defiant по программе JMR TD демонстратор конвертоплана V-280 Valor консорциума Bell и Lockheed Martin проходит летные испытания с 18 декабря 2017 года.

Проектные изображения перспективного скоростного многоцелевого вертолета Defiant-X разработки консорциума американских компаний Sikorsky (в составе Lockheed Martin) и Boeing (с) Lockheed Martin

Рекламное видео (с) Lockheed Martin :