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РИА Новости

Эксперт: продление ДСНВ станет началом дипломатии в области разоружения

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Подвижный грунтовый ракетный комплекс "Ярс"
Подвижный грунтовый ракетный комплекс "Ярс".
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Пятаков

ВАШИНГТОН, 27 янв - РИА Новости. Продление СНВ-3 должно стать началом работы дипломатий США и России в области разоружения, заявил исполнительной директор ассоциации по контролю оружия Дэрил Кимбелл.

Ранее президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден провели телефонный разговор, по итогам которого поручили своим сотрудникам срочно работать с тем, чтобы успеть продлить договор СНВ-3 до 5 февраля 2026 года.

"Продление СНВ-3 должно быть только началом, а не концом дипломатии США и России в области ядерного разоружения. В интересах обоих стран сокращение своих раздутых, дорогостоящих и смертоносных ядерных арсеналов", - говорится в распространенном заявлении Кимбелла.

Он отметил, что ассоциация приветствует деловое и серьезное решение президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена продлить СНВ-3 на пять лет. Сохранение договора, по словам Кимбелла, создаст потенциал для более амбициозных шагов по снижению ядерной опасности.

В ассоциации призвали президентов США и РФ в течение следующих 200 дней возобновить переговоры о стратегической стабильности и работу для достижения более обширного взаимного сокращения своих запасов; найти пути взаимодействия с другими ядерными государствами в вопросе разоружения.

Как говорится в заявлении Кимбелла, последующие переговоры Байдена и Путина могли бы касаться нестратегического ядерного оружия. Кимбелл призвал новую администрацию США в течение первых 100 дней предпринять шаги по возвращению Америки в Договор по открытому небу.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Персоны
Путин Владимир
Проекты
СНВ-3
Ядерный щит
ЯО
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