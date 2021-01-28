Гендиректор "Купола": у ЗРК "Тор-М2" появится корабельная версия

МОСКВА, 27 января/ Радио Sputnik. Зенитно-ракетный комплекс малой дальности (ЗРК МД) "Тор-М2" в ближайшем будущем станет межвидовым, у него появится версия для корабельного базирования, рассказал генеральный директор Ижевского электромеханического завода "Купол" (входит в концерн ВКО "Алмаз-Антей") Фанил Зиятдинов.
По словам Зиятдинова, ЗРК "Тор" с момента принятия на вооружение в 1986 году прошел уже три волны глубоких модернизаций, работы по совершенствованию ведутся непрерывно.
"Эти работы направлены на улучшение всех тактико-технических характеристик наших ЗРК, в частности, расширение зоны поражения целей, увеличение возможностей по перехвату малоразмерных, низколетящих и высокоскоростных средств воздушного нападения, повышение помехоустойчивости, дальнейшей автоматизации и роботизации боевой работы, рост всех огневых и разведывательных возможностей", ‒ отметил гендиректор "Купола".
Зиятдинов добавил, что сейчас идут работы по модернизации как комплекса в целом, так и его ключевых узлов и приборов ‒ разрабатываются более совершенные фазированная антенная решетка, пассивный обнаружитель, вычислители.