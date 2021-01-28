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РИА Новости

Гендиректор "Купола": у ЗРК "Тор-М2" появится корабельная версия

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Всепогодный тактический зенитный ракетный комплекс "ТОР-М2" на полигоне Ейский Учебного центра войсковой противовоздушной обороны, где проходит всеармейский конкурс "Чистое небо"
Всепогодный тактический зенитный ракетный комплекс "ТОР-М2" на полигоне Ейский Учебного центра войсковой противовоздушной обороны, где проходит всеармейский конкурс "Чистое небо".
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Тимкив

МОСКВА, 27 января/ Радио Sputnik. Зенитно-ракетный комплекс малой дальности (ЗРК МД) "Тор-М2" в ближайшем будущем станет межвидовым, у него появится версия для корабельного базирования, рассказал генеральный директор Ижевского электромеханического завода "Купол" (входит в концерн ВКО "Алмаз-Антей") Фанил Зиятдинов.

"Большой блок работ направлен на переход на современную элементную базу, это вообще постоянный, непрерывный процесс. Диверсифицируется несущая база, в частности, в модельном ряду ЗРК появятся изделия на колесном плавающем шасси. Также мы стремимся сделать ЗРК "Тор-М2" межвидовым: работаем над созданием комплекса корабельного базирования", ‒ заявил Зиятдинов журналу "Национальная оборона". Выдержки из интервью, которое будет опубликовано в январском номере журнала, приводит РИА Новости.

По словам Зиятдинова, ЗРК "Тор" с момента принятия на вооружение в 1986 году прошел уже три волны глубоких модернизаций, работы по совершенствованию ведутся непрерывно.

"Эти работы направлены на улучшение всех тактико-технических характеристик наших ЗРК, в частности, расширение зоны поражения целей, увеличение возможностей по перехвату малоразмерных, низколетящих и высокоскоростных средств воздушного нападения, повышение помехоустойчивости, дальнейшей автоматизации и роботизации боевой работы, рост всех огневых и разведывательных возможностей", ‒ отметил гендиректор "Купола".

Зиятдинов добавил, что сейчас идут работы по модернизации как комплекса в целом, так и его ключевых узлов и приборов ‒ разрабатываются более совершенные фазированная антенная решетка, пассивный обнаружитель, вычислители.

"Это открывает новые возможности тактического применения изделий, повышает гибкость управления наличным составом средств ПВО и экономичность их применения. Также вдвое увеличена дальность ретрансляции данных с батарейного командного пункта, обеспечена возможность визуального оповещения оператора боевой машины о подлете целей с дальности до 90 километров, решен целый ряд других задач. Аналогов реализованного решения в мировой практике не существует", ‒ пояснил гендиректор "Купола".
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Страны
Россия
Продукция
Tор-М2
Компании
Алмаз-Антей
ИЭМЗ Купол
Проекты
Робот
Тор ЗРК
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