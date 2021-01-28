В "Куполе" оценили сроки создания мишеней для комплексов "Адъютант"

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Работы по созданию нового универсального мишенно-тренировочного комплекса (УМТК) "Адъютант" для отработки задач ПВО завершаются в этом году в России, на заводе "Купол", уже готовится первый экспортный контракт, сообщил генеральный директор Ижевского электромеханического завода "Купол" (входит в концерн ВКО "Алмаз-Антей") Фанил Зиятдинов.

"Мы планируем в начале текущего года завершить ОКР (опытно-конструкторские работы - ред.) по "Адъютанту"… Это уникальное изделие, интерес к которому проявило как российское, так и зарубежное военное руководство. Достаточно сказать, что мы уже в преддверии заключения контракта на поставку УМТК "Адъютант" с одним из инозаказчиков", - заявил Зиятдинов в интервью журналу "Национальная оборона", которое будет опубликовано в январском номере.

По его словам, "Адъютант" – мишенный комплекс ПВО нового поколения. В нем реализован совершенно новый подход к мишенным комплексам, который условно можно назвать: "десятки тренировок – одна стрельба". "Адъютант" оснащен мишенями многоразового применения, что существенно удешевляет процесс подготовки расчетов средств ПВО. В состав комплекса входят шесть мишеней различных типов, которые полностью имитируют широкий круг современных СВН, тактику их применения и позволяют создавать мишенную обстановку, максимально приближенную к боевой.

"Свои возможности УМТК "Адъютант" уже успел продемонстрировать в ходе многочисленных испытаний и учений, в которых он принял участие еще до принятия на вооружение", - сказал гендиректор "Купола".