Войти
РИА Новости

В "Куполе" оценили сроки создания мишеней для комплексов "Адъютант"

428
0
0
Операторский отсек высокомобильного мишенного комплекса "Адъютант"
Операторский отсек высокомобильного мишенного комплекса "Адъютант".
Источник изображения: © Фото : пресс-служба АО ИЭМЗ "Купол"

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Работы по созданию нового универсального мишенно-тренировочного комплекса (УМТК) "Адъютант" для отработки задач ПВО завершаются в этом году в России, на заводе "Купол", уже готовится первый экспортный контракт, сообщил генеральный директор Ижевского электромеханического завода "Купол" (входит в концерн ВКО "Алмаз-Антей") Фанил Зиятдинов.

"Мы планируем в начале текущего года завершить ОКР (опытно-конструкторские работы - ред.) по "Адъютанту"… Это уникальное изделие, интерес к которому проявило как российское, так и зарубежное военное руководство. Достаточно сказать, что мы уже в преддверии заключения контракта на поставку УМТК "Адъютант" с одним из инозаказчиков", - заявил Зиятдинов в интервью журналу "Национальная оборона", которое будет опубликовано в январском номере.

По его словам, "Адъютант" – мишенный комплекс ПВО нового поколения. В нем реализован совершенно новый подход к мишенным комплексам, который условно можно назвать: "десятки тренировок – одна стрельба". "Адъютант" оснащен мишенями многоразового применения, что существенно удешевляет процесс подготовки расчетов средств ПВО. В состав комплекса входят шесть мишеней различных типов, которые полностью имитируют широкий круг современных СВН, тактику их применения и позволяют создавать мишенную обстановку, максимально приближенную к боевой.

"Свои возможности УМТК "Адъютант" уже успел продемонстрировать в ходе многочисленных испытаний и учений, в которых он принял участие еще до принятия на вооружение", - сказал гендиректор "Купола".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Алмаз-Антей
ИЭМЗ Купол
Проекты
Военные учения
Похожие новости
30.06.2020
ИЭМЗ «Купол» презентовал мишенный комплекс нового поколения
10.02.2020
Что оружейная выставка Defexpo India 2020 принесла России
20.01.2020
ЗРК семейства "Тор-М2": проверено в реальном бою
22.11.2019
В Мурманской области развернут батарею арктических комплексов ПВО
21.10.2019
Закрыт контракт по поставкам Минобороны РФ шести дивизионов ЗРК "Тор-М2"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.01 12:11
  • 26
Давший имя сердюковщине
  • 28.01 12:00
  • 82
Теория Суперобъединения: впервые темная материя детектирована в России
  • 28.01 11:40
  • 43
Forbes (США): российская роботизированная субмарина с грязной бомбой «абсурдна», но Москва все равно строит для нее базу
  • 28.01 11:23
  • 1
Россия остановит цифровой колониализм США
  • 28.01 11:19
  • 128
Сын главы Роскосмоса дал совет, как надо осваивать новые рынки вооружений
  • 28.01 11:12
  • 4
Угроза китайских противокорабельных ракет: могут ли DF-21D и DF-26B действительно наносить удары по движущимся кораблям? (JB Press, Япония)
  • 28.01 10:13
  • 60
Танк «Армата» пойдет в серийное производство
  • 28.01 09:29
  • 4
Продление ДСНВ станет исключением в отношениях России и США
  • 28.01 09:02
  • 9
Истребитель МиГ-41 вышел на стадию опытно-конструкторских работ
  • 28.01 06:50
  • 3
Японцы подключат свой истребитель пятого поколения к высокоскоростной сети
  • 28.01 05:02
  • 5
Американцы представили новый концепт скоростного вертолета будущего
  • 28.01 03:31
  • 33
IBCS: Польша первая после США
  • 28.01 03:31
  • 2
Военная красота из Армении
  • 28.01 03:12
  • 2
Российский «Адмирал Нахимов» оказался «привлекательной целью» для НАТО
  • 28.01 02:43
  • 12
Вертолетоносцы станут более ценным компонентом, чем авианосец времен холодной войны