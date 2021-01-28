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РИА Новости

"Купол" раскрыл детали создания боевой машины "Тайфун-ПВО"

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Бронеавтомобиль "Тайфун-ПВО"
Бронеавтомобиль "Тайфун-ПВО".
Источник изображения: © Фото : Минобороны России

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Создание боевой машины для стрелков-зенитчиков ПЗРК "Тайфун-ПВО" находится на завершающей стадии, в третьем квартале этого года закончатся опытно-конструкторские работы, сообщил генеральный директор Ижевского электромеханического завода "Купол" (входит в концерн ВКО "Алмаз-Антей") Фанил Зиятдинов.

"Работы над новыми изделиями находятся на завершающей стадии, мы планируем в начале текущего года завершить ОКР по "Адъютанту", в третьем квартале – по "Тайфуну-ПВО". Затем последует уже серийное производство", - заявил Зиятдинов в интервью журналу "Национальная оборона", которое будет опубликовано в январском номере.

Он подчеркнул, что по обоим направлениям уже ведется подготовка производства как на заводе "Купол", так и на предприятиях-смежниках.

"Еще одна наша разработка – боевая машина отделения стрелков-зенитчиков ПЗРК "Тайфун-ПВО", также уже успела "показать себя". Опытные образцы успешно выступили в ходе конкурса "Чистое небо" Армейских международных игр – 2019, проходившего в Китае. Там они вызвали всеобщий интерес, поскольку это недорогое и эффективное решение задачи повышения мобильности, защищенности и боевой эффективности стрелков-зенитчиков ПЗРК", - заявил Зиятдинов.

Он также отметил, что разработка ведется в инициативном порядке, то есть за счет собственной прибыли, но в тесном сотрудничестве со специалистами министерства обороны РФ.

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Алмаз-Антей
ИЭМЗ Купол
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