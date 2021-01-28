Бронированные машины LMV 2 поступили на вооружение итальянской армии

22 января 2021 года в 82-м пехотном полку "Torino" (82° Reggimento Fanteria "Torino") механизированной бригады "Pinerolo" (Brigata meccanizzata "Pinerolo") итальяской армии, дислоцированном в Барлетте, были впервые продемонстрированы первые поступившие в части итальянской армии легкие бронированные машины LMV 2 (итальянские военные обозначения VTLM 2 NEC или Lince 2) с колесной формулой 4х4 производства Iveco Defence Vehicles (военного подразделения группы Iveco), представляющие новое поколение популярной в мире легкой бронированной машины Iveco LMV (Lince). В церемонии принятия машин на вооружение бригады "Pinerolo" принл участие начальник генерального штаба (командуюющий) сухопутных войск Италии корпусной генерал Сальваторе Фарина.

Первые поступившие в части итальянской армии легкие бронированные машины LMV 2 (итальянские военные обозначения VTLM 2 NEC, или Lince 2) производства Iveco Defence Vehicles (военного подразделения группы Iveco). Барлетта, 22.01.2021 (с) www.reportdifesa.it

82-й пехотный полк "Torino" получил первые 12 машин LMV 2, а конце января должны быть переданы еще четыре машины, которые поступят в 82-й полк, но будут там использоваться для обучения на них личного состава двух других полков механизированной бригады "Pinerolo" - 9-го пехотного "Bari" и 7-го берсальерского, которые тоже в дальнейшем должны получать LMV 2.

Машины поставлены в рамках выданного министерством обороны Италии в 2017 году контракта на 34 первые серийные LMV 2 cтоимостью 53 млн евро и выполнены в конфигурации NEC (Networked Enabled Capability) по программе Forza NEС с оснащением новыми сетецентрическими системами управления на уровне отделения, взвода и роты. Фактически первые машины по данному контракту были поставлены министерству обороны Италии еще в ноябре 2018 года, но их оснащение системами NEC и их доводка затянули поставку в строеые части еще на два года.

Напомним, что презентация бронированной машины LMV 2 группой Iveco состоялась на выставке Eurosatory 2016 в Париже в июне 2016 года. Компания изготовила четыре опытных образца LMV 2 для заводских испытаний, а в июне 2017 года поставила министерству обороны Италии еще два прототипа в конфигурации Lince 2 NEC для государственных испытаний, по итогам которых в конце 2017 года и был выдан контракт на первые 34 серийные машины Lince 2 NEC. Общие планы итальянской армии предусматривают закупку 2000 единиц LMV 2 по 2034 год, с частичной заменой ими парка машин LMV. Сообщается, что стоимость серийной LMV 2 в закупках без учета стоимости вооружения и специального оборудования будет составлять 500 тыс евро (стоимость LMV последних выпусков для итальянской армии составляет 400 тыс евро).

В начале 2021 года было сообщено, что итальянская армия одобрила закупку новой партии из 650 машин Lince 2 NEC, из которых на закупку 165 единиц выделены средства по бюджету 2021 года и в ближайшее время на них будет заключен контракт.

Машина LMV 2 имеет лишь небольшое увеличение основных геометрических размеров предшествующей LMV, но имеет полную боевую массу 8100 кг (вместо 7000 кг) и массу полезной нагрузки 1500 кг, что на 40% больше, чем у LMV. Машина LMV 2 оснащена новым дизельным двигателем Iveco F1C мощностью 220 л.с. (на LMV штатно устанавливается двигатель Iveco F1D в 182 л.с.), новой восьмиступенчатой автоматической трансмиссией ZF 8 HP 90S и двухскоростной раздаточной коробкой. Применены автоматическая система управления трансмиссией ADMS и новая электронная система контроля курсовой устойчивости ESP. Максимальная скорость по шоссе 110 км/ч. LMV 2 имеет полностью новую усиленную подвеску и может использовать шины увеличенного диаметра. Увеличена мощность электросистемы машины для питания дополнительного оборудования.

За счет некоторого увеличения размеров и перекомпоновки боевого отделения машины LMV 2 улучшены эргономика и размещение военнослужащих (вместимость теперь штатно пять человек), увеличено количество люков в крыше. Высота обитаемого отделения увеличена на 100 мм, крыша машины усилена и выполнена из броневой стали для размещения ручной или дистанционно управляемой турели с вооружением большей массы.

Бронекорпус машины LMV 2 выполнен из шведской броневой стали SSAB Domex 700 с более высоким уровнем прочности и текучести, чем у броневой стали FeE490 бронекорпуса машины LMV. Для усиления противоминной защиты ввведено двойное днище. Поставляемые итальянской армии машины LMV 2 штатно оснащаются дистанционно управляемым боевым модулем Leonardо Oto HITROLE Light (с установкой 7,62-мм или 12,7-мм пулемета или 40-мм автоматического гранатомета) и восемью дымовыми гранатометами над лобовым стеклом. Управление боевым модулем осуществляет с пульта стрелок, находящийся на "средней" позиции в центре боевого отделения, дублирующий пульт управления боевым модулем есть у командира (сидящего спереди справа).

Поставляемые машины в конфигурации NEC (Networked Enabled Capability) выполнены в соответствии с реализацией так называемого сегмента 4.9 программы итальянской армии Forza NEС по внедрению сетецентрической системы управления войсками, в том числе на уровне низших подразделений. Основным разработчиком и поставщиком аппаратуры Forza NEС выступает компания Leonardo. В соответствии с требованиями сегмента 4.9 программы Forza NEC каждая машина Lince 2 NEC выступает сетецентрическим узлом управления на уровне отделения (вариант комплектации Т2), взвода (ТЗ) и роты (Т4). Соответственно, машины Lince 2 NEC оснащены четырехканальной аппаратурой цифровой защищенной радиосвязи (SDR), мультисервисным коммутатором-маршрутизатором (MSR 165 EVO), станцией спутниковой связи, действующей в движении (SOTM) и внутрипереговорным устройством UIS 379/D. Также машины оснащаются комплексом радиоподавления взрывателей СВУ Guardian H3. Комплектация оборудования несколько различается в зависимости от уровня машины (Т2, Т3 или Т4), и, по некоторым данным, вариант Т4 включает также БИУС.

В соответствии с требованиями сегмента 4.4 программы Forza NEC ведется разработка разведывательного варианта машины, именуемого Lince 2 ISTAR. Итальянская армия предполагает приобрести до 200 разведывательных машин. Считается, что машина Lince 2 ISTAR будет близка по комплектации к Lince 2 NEC варианта Т4, но будет дополнительно оснащаться комплексом разведывательного оборудования Janus на легком подъемно-мачтовом устройстве. Также велись работы по создания варианта Lince 2 как машины радиационной, химической и биологической разведки, однако планы их закупки пока отсутствуют.