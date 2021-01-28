В России начали изготовление робота для открытого космоса

Его ведет НПО "Андроидная техника" - разработчик слетавшего в космос робота "Федора"

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. НПО "Андроидная техника" (разработчик слетавшего в космос робота "Федора") приступило к изготовлению робота проекта "Теледроид" для выполнения работ в открытом космосе. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе организации.

"К работам [по изготовлению робота] уже приступили с 1 декабря 2020 года", - отметили в пресс-службе.

На предприятии добавили, что контракт на создание робота с Роскосмосом еще не подписан. "Сейчас контракт находится на завершающей стадии, вся техническая часть подписана. Осталось, по сути, подписание юридической и экономической части", - пояснили в пресс-службе.

Первый блок работ по проекту состоит из разработки рабочей конструкторской документации и создания нескольких прототипов робота.

В октябре прошлого года в НПО "Андроидная техника" сообщили ТАСС, что первый образец робота для открытого космоса начнут испытывать во второй половине 2021 года. Тогда предприятие прорабатывало облик устройства, его компоненты, протоколы стыковки с МКС. Ранее исполнительный директор НПО "Андроидная техника" Евгений Дудоров рассказал ТАСС, что роботом "Теледроид" будут управлять не только с МКС, но и с Земли, а костюм-аватар усовершенствуют с учетом пожеланий космонавтов.