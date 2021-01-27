Два экс-сотрудника рыбинского завода по производству двигателей для авиации и флота получили условные сроки за кражу технологии

Ярославль. 26 января. ИНТЕРФАКС-ЦЕНТР - Рыбинский городской суд признал виновными бывших сотрудников ПАО "ОДК-Сатурн" (входит в "Объединенную двигателестроительную корпорацию") Александра Виноградова и Александра Красильникова в незаконной передаче иностранной организации технологий и научно-технической информации, сообщила журналистам пресс-секретарь суда Ярославской области Ольга Козлова во вторник.

Уголовное дело в отношении подсудимых расследовалось по ч.3 ст.189 (Незаконные экспорт из РФ или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники).

По словам Козловой, суд назначил Виноградову наказание в виде четырех лет лишения свободы условно и штраф в размере 800 тыс. рублей, Красильникову - три года условно.

Установлено, что Виноградов, работая с 1996 по 2017 год в ПАО "ОДК-Сатурн", заключил договор с китайским институтом. Осужденный обещал создать полный цикл точного литья. При этом он знал, что подобная технология используется для создания вооружения.

Поскольку Виноградов не обладал полным объемом знаний, то он предложил вступить в преступный сговор Красильникову, который ранее работал на заводе ведущим инженером-технологом.

"Они составляли технические задания на оборудование, технологические процессы, осуществляли поиск поставщиков и приемку производственного оборудования и сырьевых материалов", - сказала Козлова, добавив, что к тому времени оба уже не являлись сотрудниками завода. При этом они получали необходимую научно-техническую информацию от действующих работников предприятия.

Козлова отметила, что в августе 2019 года Виноградов переехал в Китай, в октябре того же года его задержали в России, когда он прилетел по делам.

"Виноградов и Красильников, а также китайский институт не обращались в установленном порядке за получением лицензий ФСТЭК России для вывоза (передачи) в иностранные государства материалов по технологии высокоточного литья", - добавила Козлова.

ПАО "ОДК-Сатурн" (г. Рыбинск, Ярославская область) специализируется на разработке, производстве и послепродажном обслуживании газотурбинных двигателей для военной и гражданской авиации и флота, энергогенерирующих и газоперекачивающих установок, силовых установок морского назначения. "ОДК-Сатурн" выпускает двигатели SaM146 (совместно с компанией Safran Aircraft Engines) для пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100, двигатели Д-30КП для транспортной авиации.