Японцы подключат свой истребитель пятого поколения к высокоскоростной сети

Перспективный японский истребитель пятого поколения F-X, разработкой которого занимается корпорация Mitsubishi Heavy Indstries, будет подключен к высокоскоростной сети обмена данными. Как пишет Flightglobal со ссылкой на министерство обороны Японии, с помощью новой сети боевой самолет сможет обмениваться данными с другими истребителями такого типа, беспилотными ведомыми и американской военной техникой.

Разработка истребителя F-X, который прежде также обозначался как NGF, ведется с 2019 года. До конца марта 2021 года концерн Mitsubishi Heavy Industries должен представить эскизный проект боевого самолета. К новому истребителю власти Японии предъявляют несколько требований, включая относительно небольшие расходы, получение технологий боевых самолетов нового поколения и высокий модернизационный потенциал F-X.

В целом проект разработки истребителя оценивается в 40 миллиардов долларов. Согласно составленному графику сборка первого летного образца боевого самолета начнется в 2024 году, а его летные испытания состоятся в 2028 году. Серийное производство планируется развернуть в 2031 году. Спустя еще четыре года новый боевой самолет планируется принять на вооружение.

Согласно планам министерства обороны Японии, F-X будет подключен к широкополосной высокоскоростной сети, по которой сможет не только получать важную информацию в режиме, близком к реальному времени, но и передавать данные, включая целеуказание. Другие подробности о перспективной военной сети, к которой планируется подключить боевой самолет, пока не раскрываются.

Василий Сычёв