Northrop Grumman создаст спутник обнаружения гиперзвукового оружия.

Агентство по противоракетной обороне США заключило с американской компанией Northrop Grumman контракт на разработку прототипа спутника, способного обнаруживать гиперзвуковые цели. Как пишет C4ISRNET, сумма сделки составила 155 миллионов долларов. По условиям соглашения, компания должна будет собрать прототип спутника и провести его демонстрационные испытания.

Ранее аналогичный контракт получила американская компания L3Harris Technologies. Его стоимость составила 122 миллиона долларов. Обе компании должны представить полностью собранные прототипы спутников не позднее июля 2023 года, после чего военные приступят к их испытаниям. Соглашения на выведение спутников на низкую околоземную орбиту будут подписаны позже.

Разработка прототипов спутников обнаружения гиперзвукового оружия ведется в рамках тендера HBTSS (Hypersonic and Ballistic Tracking Space Sensor, космический аппарат обнаружения гиперзвуковых и баллистических целей). Изначально в тендере HBTSS участвовали четыре американские компании: L3Harris, Northrop Grumman, Leidos и Raytheon.

Подробности о перспективных космических аппаратах пока не раскрываются. Известно только, что проект HBTSS предполагает создание группировки из нескольких десятков спутников, способных обмениваться данными целеуказания друг с другом. Эти аппараты планируется разместить на более низкой орбите, чем сегодня располагаются спутники обнаружения пусков баллистических ракет.

В прошлом году Агентство космических разработок, входящее в состав Космических сил США, обнародовало требования к разведывательным спутникам, которые будут отвечать за обнаружение и сопровождение гиперзвукового оружия. В октябре 2020 года агентство заключило с компанией L3Harris контракт на разработку и производство четырех таких аппаратов из запланированных восьми.

Разработка этих спутников ведется в рамках проекта WFOV (Wide Field Of View, широкий обзор). Аппараты должны быть оснащены инфракрасными системами обнаружения. Спутники WFOV будут отвечать за первичное обнаружение гиперзвуковых целей и передачу информации о них космическим аппаратам HBTSS для более точного распознавания и формирования данных целеуказания. Первые аппараты по проекту WFOV должны быть созданы к сентябрю 2022 года.

Василий Сычёв