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У модернизированных бронемашин Bradley нашли просчет в зарядке аккумуляторов

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Bradley
Bradley.
Источник изображения: U.S. Army

Специалисты Армии США провели испытания модернизированной версии A4 гусеничной бронемашины Bradley, во время которых обнаружился значительный перегрев аккумуляторных батарей, во время которого они выделяли ядовитые вещества, представляющие опасность для экипажа. Как пишет Defense News, причиной этого оказался просчет в конструкции новой системы зарядки аккумуляторов.

Bradley, принятая на вооружение в 1981 году, представляет собой универсальную гусеничную платформу боевой техники, на основе которой выпускаются боевые машины пехоты, разведывательные, командирские и некоторые другие машины. Масса Bradley составляет около 28 тонн при длине 6,6 метра, ширине 3,6 метра и высоте 3 метра. Бронированная машина способна передвигаться со скоростью до 56 километров в час на расстояние до 400 километров.

Модернизированная бронемашина Bradley A4 получила новые бортовые электронные системы, включая вычислительные, обновленные трансмиссию и ходовую часть, а также дополнительное оборудование, в том числе более мощный генератор, которое позволит установить систему активной защиты.

Во время испытаний выяснилось, что новая система зарядки аккумуляторов не включает в себя регулятор напряжения. При этом во время испытаний к аккумуляторным батареям было подключено дополнительное измерительное оборудование, необходимое для проверок, из-за чего аккумуляторы подвергались дополнительной нагрузки. В результате и произошел перегрев батарей из-за перенапряжения и высокой нагрузки.

В настоящее время испытания Bradley A4 приостановлены, а британская компания BAE Systems, модернизировавшая бронемашину, занимается разработкой исправлений. Все доработки должны быть внесены до запланированных поставок серийных машин в войска, срок которых Армия США передвинула с четвертого квартала 2021 года на январь 2022-го. Принять Bradley A4 на вооружение планируется в сентябре 2022 года.

В середине прошлого года стало известно, что BAE Systems проведет модернизацию бронемашин Bradley. По условиям соглашения с Армией США, компания должна оснастить боевые машины гибридными двигательными установками. Предполагается, что такое усовершенствование позволит сделать Bradley маневренней, легче и экономичней.

Василий Сычёв

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Страны
Великобритания
США
Продукция
Bradley
Компании
BAE Systems
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