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Деловая газета "Взгляд"

Путин и Байден обсудили продление ДСНВ

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Джозеф Байден во время предвыборной гонки
Джозеф Байден во время предвыборной гонки.
Источник изображения: militarytimes.com

Президент России Владимир Путин и глава Белого дома Джозеф Байден в ходе телефонного разговора выразили удовлетворение о достижении договоренности по продлению Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).

"Президенты выразили удовлетворение в связи с осуществленным сегодня обменом дипломатическими нотами о достижении договоренности по продлению Договора о стратегических наступательных вооружениях. В ближайшие дни стороны завершат все необходимые процедуры, обеспечивающие дальнейшее функционирование этого важного международно-правового механизма взаимного ограничения ракетно-ядерных арсеналов", – сказано на сайте Кремля.

Во вторник Путин провел телефонный разговор с Байденом. В ходе беседы российский лидер поздравил американского коллегу с началом работы на посту президента.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия выступает за добрые отношения с США и если новая американская администрация будет готова к сотрудничеству, то Путин ответит взаимностью.

20 января Байден вступил в должность 46-го президента США, после чего прибыл в Белый дом. После прибытия в резиденцию американского президента в Вашингтоне Байден через интернет привел к присяге сразу несколько сотен сотрудников новой администрации.


Абдулла Шакиров

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Страны
Россия
США
Персоны
Путин Владимир
Проекты
ИТ
Ядерный щит
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