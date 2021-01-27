Войти
Российская газета

Российские миротворцы провели учения в Нагорном Карабахе

553
0
0
Российские миротворцы в Карабахе
Российские миротворцы в Карабахе.
Источник изображения: Арам Нерсесян/РИА Новости

Российские военнослужащие провели серию регулярных тренировок по антитеррору на наблюдательных постах в Нагорном Карабахе. Об этом сообщили в Минобороны России. "При отработке действий по тревоге военнослужащие из состава миротворческого контингента отработали занятие стрелковых позиций с целью обороны поста, а также перекрытие трассы с целью прекращения движения", - рассказали в военном ведомстве.

К слову, наблюдательные посты миротворцев оборудованы фортификационными сооружениями "Блокпост". Они предназначены для защиты военных от стрелкового оружия и осколков, а также для ведения кругового наблюдения за близлежащей территорией.

МЧС

В МЧС России рассказали о работе ведомственных медиков, задействованных в карабахской зоне ответственности российского миротворческого контингента.

"В рамках гуманитарной миссии в Нагорном Карабахе с 25 ноября 2020 года фельдшеры МЧС России оказали медицинскую помощь местному населению более чем в 250 случаях, из них порядка 150 терапевтического и 100 хирургического профилей", - сообщили в пресс-службе МЧС.

По данным спасателей, входящих в группировку, чаще всего к врачам обращаются местные жители с заболеваниями верхних дыхательных путей, желудочно-кишечного тракта, различными травмами и ранениями, включая осколочные и огнестрельные.

Кроме того, фельдшеры МЧС России активно принимают участие в проведении уроков безопасности в карабахских школах. Также они обеспечивают медсопровождение пиротехников сводной группировки ведомства на выездах.

Подготовил Тимофей Борисов


Иван Петров

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
МЧС
Проекты
2020-й год
Военные учения
Медицина
Похожие новости
24.11.2020
Михаил Мизинцев доложил о развитии системы межведомственного взаимодействия в области обороны в 2020 году
09.11.2020
8 лет назад министром обороны России был назначен Сергей Шойгу
28.08.2019
Аутсорсинг послали в баню
07.03.2018
Отцы "Федора"
12.05.2014
Александр Младенов о системе подготовки летчиков ВВС России
01.11.2013
Год безупречной службы
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.01 19:08
  • 32
Чтобы превзойти Т-72Б3 на танке "Краб" для ВСУ установят новые прицелы
  • 27.01 18:43
  • 123
Сын главы Роскосмоса дал совет, как надо осваивать новые рынки вооружений
  • 27.01 18:28
  • 25
Видео: F-35A произвел испытательный сброс новой ядерной бомбы на сверхзвуковой скорости
  • 27.01 18:27
  • 10
Давший имя сердюковщине
  • 27.01 18:15
  • 194
Украинские гадания на турецкой кофейной гуще
  • 27.01 17:36
  • 1
Визитные карточки КТРВ
  • 27.01 15:37
  • 1
Американцы представили новый концепт скоростного вертолета будущего
  • 27.01 15:03
  • 3
Источник: специалисты выявили несколько замечаний к модулю "Наука" для МКС
  • 27.01 14:24
  • 71
США завершили производство партии новейших ядерных боеголовок для ракет стратегических подлодок
  • 27.01 13:31
  • 1
Звериный оскал. В строй возвращаются подлодки дальней морской зоны
  • 27.01 12:37
  • 11
Вертолетоносцы станут более ценным компонентом, чем авианосец времен холодной войны
  • 27.01 10:17
  • 40
Танк «Армата» пойдет в серийное производство
  • 27.01 07:00
  • 4
Российские геологи разработали шестиколесную амфибию для работы на крайнем Севере
  • 27.01 04:04
  • 3
Запуск модуля "Наука" к МКС перенесен с мая на лето - руководитель полета российского сегмента станции
  • 27.01 03:56
  • 1
Угроза китайских противокорабельных ракет: могут ли DF-21D и DF-26B действительно наносить удары по движущимся кораблям? (JB Press, Япония)