Войти
Российская газета

Замглавы Минобороны и представитель МИД Кипра обсудили сотрудничество

533
0
0
Заместитель министра обороны России Александр Фомин.
Заместитель министра обороны России Александр Фомин.
Источник изображения: Григорий Сысоев / РИА Новости

Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин провел переговоры с постоянным секретарем Министерства иностранных дел Кипра Корнелиосом Корнелиу. Как сообщили в Минобороны России, на встрече обсуждались актуальные вопросы, представляющие взаимный интерес, а также взаимодействие при проведении гуманитарных операций.

"Состоялся обмен мнениями по текущим проблемам региональной безопасности", - отметили в российском военном ведомстве.

Там подчеркнули, что встреча прошла в обстановке дружбы и доверия. Переговоры подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее развитие российско-кипрского сотрудничества.


Александр Степанов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Кипр
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Фомин Александр
Похожие новости
31.08.2017
Замминистра обороны РФ генерал-лейтенант Александр Фомин провел встречу со своим иранским коллегой
09.02.2017
В Минобороны рассказали, когда завершится внезапная проверка ВКС
06.03.2015
Армия России закрепляется на египетском рубеже
18.06.2013
Россия и Китай готовят контракт на поставку истребителей Су-35
29.06.2007
МВМС-2007: Россия оснастит испанские корабли для третьих стран
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.01 19:08
  • 32
Чтобы превзойти Т-72Б3 на танке "Краб" для ВСУ установят новые прицелы
  • 27.01 18:43
  • 123
Сын главы Роскосмоса дал совет, как надо осваивать новые рынки вооружений
  • 27.01 18:28
  • 25
Видео: F-35A произвел испытательный сброс новой ядерной бомбы на сверхзвуковой скорости
  • 27.01 18:27
  • 10
Давший имя сердюковщине
  • 27.01 18:15
  • 194
Украинские гадания на турецкой кофейной гуще
  • 27.01 17:36
  • 1
Визитные карточки КТРВ
  • 27.01 15:37
  • 1
Американцы представили новый концепт скоростного вертолета будущего
  • 27.01 15:03
  • 3
Источник: специалисты выявили несколько замечаний к модулю "Наука" для МКС
  • 27.01 14:24
  • 71
США завершили производство партии новейших ядерных боеголовок для ракет стратегических подлодок
  • 27.01 13:31
  • 1
Звериный оскал. В строй возвращаются подлодки дальней морской зоны
  • 27.01 12:37
  • 11
Вертолетоносцы станут более ценным компонентом, чем авианосец времен холодной войны
  • 27.01 10:17
  • 40
Танк «Армата» пойдет в серийное производство
  • 27.01 07:00
  • 4
Российские геологи разработали шестиколесную амфибию для работы на крайнем Севере
  • 27.01 04:04
  • 3
Запуск модуля "Наука" к МКС перенесен с мая на лето - руководитель полета российского сегмента станции
  • 27.01 03:56
  • 1
Угроза китайских противокорабельных ракет: могут ли DF-21D и DF-26B действительно наносить удары по движущимся кораблям? (JB Press, Япония)