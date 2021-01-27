Замглавы Минобороны и представитель МИД Кипра обсудили сотрудничество

Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин провел переговоры с постоянным секретарем Министерства иностранных дел Кипра Корнелиосом Корнелиу. Как сообщили в Минобороны России, на встрече обсуждались актуальные вопросы, представляющие взаимный интерес, а также взаимодействие при проведении гуманитарных операций.

"Состоялся обмен мнениями по текущим проблемам региональной безопасности", - отметили в российском военном ведомстве.

Там подчеркнули, что встреча прошла в обстановке дружбы и доверия. Переговоры подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее развитие российско-кипрского сотрудничества.

Александр Степанов