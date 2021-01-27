Der Standard (Австрия): Россия вновь отказалась от участия в программе «Артемида»

Россия подчеркивает, что открыта для сотрудничества в космосе. Но от участия в запланированной США программе «Артемида» Роскосмос отказался. Австрийские читатели смотрят на планы американцев с немалым скепсисом. Расходы на «Артемиду» будут астрономические, и, если подумать, без русских ничего не выйдет, пишут они.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что Москва «не заинтересована» в проекте «Артемида»

Россия вновь подчеркнула, что не хочет участвовать в создании запланированной США орбитальной станции на окололунной орбите.

"То, что НАСА пытается сделать на Луне, - проект США с ограниченным участием других партнеров. Мы в этом не заинтересованы", - написал глава российского космического агентства Роскосмос Дмитрий Рогозин в понедельник в Телеграме.

По его словам, у России есть собственная программа освоения Луны. "Она начнется в этом году", - сообщил глава Роскосмоса, не называя конкретной даты.

До 2028 года Россия намеревается сама отправить миссию на Луну

По словам Рогозина, в 2028 году начнутся пилотируемые полеты к естественному спутнику Земли. Согласно более ранней информации, после 2030 года космонавты высадятся на Луне.

Как сообщил Рогозин, в настоящее время идут переговоры с иностранными партнерами - прежде всего с Китаем - о создании научной базы на Луне. НАСА отреагировало на многократные отказы Роскосмоса от участия в программе и исключило российских экспертов из обсуждений и информационных мероприятий, касающихся "Артемиды".

Но Рогозин сказал также, что Россия в принципе открыта для сотрудничества: "Мы всегда заявляли, что готовы присоединиться к проекту, в котором все участники будут иметь равные права". В качестве примера он назвал Международную космическую станцию.

Трамплин к Луне и Марксу

Американское аэрокосмическое агентство НАСА собирается в 2022 году начать создание на окололунной орбите модульной станции "Артемида", которая должна будет стать своеобразным опорным пунктом. В 2024 году туда впервые прибудут астронавты. Оттуда могут стартовать экспедиции и на саму Луну, и в направлении Марса. Одним из партнеров НАСА в этом проекте станет Европейское космическое агентство (ЕSA). Осенью оно заключило с НАСА договор о поставках модулей для строительства станции.

Комментарии читателей

Samthand Schuh

Как видно, можно и без русских обойтись. Правда, пройдет немало времени, прежде чем станция будет готова. И она будет дорогущей.

Но если как следует подумать, то без русских из этой затеи, скорее всего, ничего не выйдет. Расходы будет астрономические. Все системы обеспечения придется создавать заново.

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Вклад русских был бы не так уж и велик, а деньги русских американцам не нужны. Они хотят заполучить русских для того, чтобы те не договорились с китайцами о создании собственного лунного проекта.

"Артемида" хотя и недешевая программа, но обойдется гораздо дешевле, чем "Аполлон" или МКС. НАСА может и в одиночку стравиться, если Конгресс будет выделять по 4 миллиарда долларов в год на эту программу (а это даже меньше 20% от нынешнего бюджета НАСА). Для сравнения: на МКС НАСА тратит около 3 миллиардов долларов. Эти расходы постепенно хотят переложить на частные компании. Каждый новый партнер, который присоединится к "Артемиде", облегчит американцам задачу.

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Сроки, скорее всего, выдержаны не будут. Вообще-то, все должно было произойти позже, но Трамп захотел, чтобы высадка состоялась еще до конца его второго срока. Поэтому программу "Артемида" временно отложили и пока планируют прямую экспедицию на Луну.

Что же, желания Дональда больше ничего не значат, да и коронавирус кое-что отодвинул в проекте. Некоторые демократы в Сенате дали понять, что "Артемида" не будет иметь приоритетного значения в ближайшее время. Есть более срочные дела, а бюджет мал.

Тем не менее НАСА заключило в конце года договоры по этой программе с ESA, JAXA и CSA.

Rj019

Первые модули для "Артемиды" уже заказаны и находятся в производстве. JAXA и ESA уже строят модули. Конечно, запланировано все на 2024 год, но можно предположить, что все получится на год-два позже. Однако лунную станцию сделают.

Dr.MiletThales

В нашем столетии не стоит ожидать больших технологических проектов на многосторонней основе. ITER (Международный экспериментальный термоядерный реактор - прим. ред.) будет последним. Уже сейчас мир распадается на демократическое и авторитарное полушарие, а между ними будет пара маловажных неприсоединившихся типа Бразилии или Индонезии. Преимущество России в том, что после смерти Путина она станет частью нашего полушария. Россия устроена слишком по-европейски, в том числе и на Дальнем Востоке.