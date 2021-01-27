ЦАМТО, 26 января. На ИЭМЗ "Купол" разрабатываются два новых изделия по оборонной тематике, заявил в интервью журналу "Национальная оборона" гендиректор ИЭМЗ "Купол" (входит в состав Концерна ВКО "Алмаз-Антей") Фанил Зиятдинов.

По его словам, "это универсальный мишенно-тренировочный комплекс "Адъютант" и боевая машина отделения стрелков-зенитчиков ПЗРК "Тайфун-ПВО". Их разработка ведется нами в инициативном порядке, т.е. за счет собственной прибыли, но в тесном сотрудничестве со специалистами Министерства обороны РФ и при поддержке Концерна ВКО "Алмаз-Антей".

Ф.Зиятдинов отметил, что "УМТК "Адъютант" – мишенный комплекс ПВО нового поколения. В нем реализован совершенно новый подход к мишенным комплексам, который условно можно назвать: "десятки тренировок – одна стрельба". "Адъютант" оснащен мишенями многоразового применения, что существенно удешевляет процесс подготовки расчетов средств ПВО. В состав комплекса входят шесть мишеней различных типов, которые полностью имитируют широкий круг современных СВН, тактику их применения и позволяют создавать мишенную обстановку, максимально приближенную к боевой. Свои возможности УМТК "Адъютант" уже успел продемонстрировать в ходе многочисленных испытаний и учений, в которых он принял участие еще до принятия на вооружение. Это уникальное изделие, интерес к которому проявило как российское, так и зарубежное военное руководство. Достаточно сказать, что мы уже в преддверии заключения контракта на поставку УМТК "Адъютант" с одним из инозаказчиков".

"Еще одна наша разработка – боевая машина отделения стрелков-зенитчиков ПЗРК "Тайфун-ПВО", также уже успела "показать себя". Опытные образцы успешно выступили в ходе конкурса "Чистое небо" Армейских международных игр – 2019, проходившего в Китае. Там они вызвали всеобщий интерес, поскольку это недорогое и эффективное решение задачи повышения мобильности, защищенности и боевой эффективности стрелков-зенитчиков ПЗРК", – сообщил Ф.Зиятдинов.

По его словам, "работы над новыми изделиями находятся на завершающей стадии, мы планируем в начале текущего года завершить ОКР по "Адъютанту", в третьем квартале – по "Тайфуну-ПВО". Затем последует уже серийное производство. По обоим направлениям уже ведется подготовка производства как на ИЭМЗ "Купол", так и на предприятиях-смежниках".

Полностью интервью генерального директора ИЭМЗ "Купол" Фанила Зиятдинова опубликовано в январском номере журнала "Национальная оборона".