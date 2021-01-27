Україна молода (Украина): президентство Байдена открывает для Украины новые возможности

Вице-президент США Джо Байден и президент Украины Петр Порошенко во время встречи в Киеве.

Воодушевившись инаугурацией заокеанского партнера по газовым делам, Порошенко величаво обещает Зеленскому поспособствовать «по своим каналам», чтобы его телефонный разговор с Байденом произошел как можно скорее. Порошенко строго указывает молодому главе государства, как ему стоит поступать — вооружаться и просить новых санкций против Москвы). В противном же случае «профессиональная команда» Порошенко не даст «власти дилетантов» разрушить страну.

Президентство Байдена открывает для Украины шанс укрепить двухсторонний альянс по безопасности с США и достичь получение ПДЧ в НАТО — Петр Порошенко.

Президентство Байдена открывает для Украины новые и очень широкие возможности для восстановления территориальной целостности и укрепления нашего суверенитета.

Не сомневаюсь, что новый лидер США будет надежным союзником Украины на этом пути. И возлагаю обоснованную надежду на то, что Вашингтон найдет возможность для привлечения к той работе, которая уже ведется на разных площадках и форматах, включая нормандский.

У нас есть шанс на укрепление твердого трансатлантического единства и солидарности с Украиной на основе принципа "ничего об Украине без Украины". Шанс на возвращение темы Украины в перечень приоритетов мировой повестки дня. Шанс на поддержку амбиций Украины относительно европейской и евроатлантической интеграции.

Объективно ключевым этапом на этом пути должно стать получение Плана действий по членству в НАТО, который, как ни крути, является необходимым шагом на пути членства в Альянсе. И мы требуем от украинской власти поставить этот вопрос на повестку дня, потому что за нас этот вопрос никто поднимать не станет.

Помимо внимания к проблематике коллективной безопасности в рамках Североатлантического альянса, следует укреплять двусторонний альянс безопасности между Украиной и США. Не упустить возможности получить оборонительное летальное вооружение, крайне необходимое для сдерживания российского агрессора на земле, в воздухе и на море.

Совместно с Вашингтоном Киев должен добиваться усиления разноплановых санкций против Москвы как инструмента, который показал свою способность держать агрессора за столом переговоров и сдерживать его от новых военных авантюр против Украины.

Из своего опыта знаю, насколько важны личные контакты и доверие между лидерами. Поэтому убежден в необходимости осуществления визита Президента Украины в Вашингтон и встречи в Белом доме уже в ближайшее время.

Конечно, все мы будем рады видеть Джо Байдена в Киеве, как это бывало раньше. Президент Украины должен был бы одним из первых переговорить с Байденом по телефону.

Напомню, что в 2016 году разговор с тогдашним новоизбранным президентом Трампом мы организовали буквально через несколько дней после выборов. Когда за дело берутся профессионалы, решаются и чрезвычайно сложные задачи. Своими каналами я буду способствовать, чтобы и теперь разговор между президентами Украины и США состоялся как можно быстрее.

Все еще надеюсь, что власть не упустит тот шанс, который открылся перед Украиной буквально вчера. Еще раз подчеркиваю: чем могу, тем помогу, потому что речь идет о национальных интересах Украины.

Восстановление и укрепление стратегического партнерства с США - главная внешнеполитическая задача для Украины в этом году. Но надо понимать, что новая американская администрация готова помогать Украине настолько, насколько украинская власть готова продолжать реформы, а не имитировать их.

Наша амбиция как политической силы - принципиальной позицией, конкретными инициативами и делами доказать всем и каждому: "Европейская солидарность" не просто оппозиция, а единая проевропейская альтернатива, профессиональная команда, которая не даст власти дилетантов взломать достижения последних лет и разрушить страну.

Петр Порошенко