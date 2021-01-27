Войти
ЦАМТО

COTECMAR поставила ВМС Колумбии новые катера

436
0
0
Логотип COTECMAR
Логотип судостроительной компании COTECMAR.
Источник изображения: http://www.oceanchile.cl/

ЦАМТО, 26 января. Командование ВМС Колумбии проводит мероприятия по вводу в боевой состав флота Береговой охраны трех новых скоростных многоцелевых катеров-перехватчиков разработки компании Safe Boats International.

По информации Infodefensa.com, катера типа Bahia 29C были переданы ВМС Колумбии колумбийской судостроительной компании COTECMAR (Corporacion de Ciencia y Tecnologia para el Desarrollo de la Industria Naval, Maritima y Fluvial) в декабре 2020 года: первый – 15 декабря, еще два – 22 декабря.

Катера будут применяться Корпусом Береговой охраны ВМС Колумбии для ведения разведки и наблюдения, контроля движения на море, обеспечения безопасности на море, защиты природных ресурсов, преследования и задержания судов, используемых для незаконного оборота наркотиков в Карибском море.

Как сообщал ЦАМТО, в марте 2017 года американская компания Safe Boats International и COTECMAR заключили соглашение о совместном производстве и обслуживании алюминиевых катеров для ВМС Колумбии и других заказчиков в регионе. Договор, в частности, включал строительство разработанных Safe Boats International катеров Defender, Apostle, Full Cabin, а также MMI (Multi-Mission Interceptor).

В сентябре 2020 года ВМС Колумбии заключили с COTECMAR контракты на поставку трех катеров типа Bahia 29C и одного катера Apostle 41. Строительство катеров впервые было выполнено на предприятии в Колумбии. Ранее ВМС Колумбии приобретали данные катера непосредственно у американской компании.

По имеющейся информации, катера с алюминиевым корпусом оснащаются двигателями типа Yamaha V6 F250 (на Bahia 29C) и Mercury 350h (на Apostle 41), инфракрасными камерами переднего обзора типа FLIR M525-CS, РЛС Furuno DRS4DL.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Колумбия
США
Компании
COTECMAR
Проекты
2020-й год
Похожие новости
03.04.2020
NASA получило более 12 тыс. заявок на участие в отборе нового поколения астронавтов
18.03.2019
Пушки вместо масла: Пентагон завалят деньгами
22.08.2016
Шаг вперед, два шага назад
13.05.2015
За глоток свежего керосина — часть II
02.11.2010
Мнение эксперта: покупка истребителей F-35 может вызвать гонку вооружений в Арктике ("The Vancouver Sun", Канада)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.01 18:44
  • 31
Чтобы превзойти Т-72Б3 на танке "Краб" для ВСУ установят новые прицелы
  • 27.01 18:43
  • 123
Сын главы Роскосмоса дал совет, как надо осваивать новые рынки вооружений
  • 27.01 18:28
  • 25
Видео: F-35A произвел испытательный сброс новой ядерной бомбы на сверхзвуковой скорости
  • 27.01 18:27
  • 10
Давший имя сердюковщине
  • 27.01 18:15
  • 194
Украинские гадания на турецкой кофейной гуще
  • 27.01 17:36
  • 1
Визитные карточки КТРВ
  • 27.01 15:37
  • 1
Американцы представили новый концепт скоростного вертолета будущего
  • 27.01 15:03
  • 3
Источник: специалисты выявили несколько замечаний к модулю "Наука" для МКС
  • 27.01 14:24
  • 71
США завершили производство партии новейших ядерных боеголовок для ракет стратегических подлодок
  • 27.01 13:31
  • 1
Звериный оскал. В строй возвращаются подлодки дальней морской зоны
  • 27.01 12:37
  • 11
Вертолетоносцы станут более ценным компонентом, чем авианосец времен холодной войны
  • 27.01 10:17
  • 40
Танк «Армата» пойдет в серийное производство
  • 27.01 07:00
  • 4
Российские геологи разработали шестиколесную амфибию для работы на крайнем Севере
  • 27.01 04:04
  • 3
Запуск модуля "Наука" к МКС перенесен с мая на лето - руководитель полета российского сегмента станции
  • 27.01 03:56
  • 1
Угроза китайских противокорабельных ракет: могут ли DF-21D и DF-26B действительно наносить удары по движущимся кораблям? (JB Press, Япония)