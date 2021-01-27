COTECMAR поставила ВМС Колумбии новые катера

ЦАМТО, 26 января. Командование ВМС Колумбии проводит мероприятия по вводу в боевой состав флота Береговой охраны трех новых скоростных многоцелевых катеров-перехватчиков разработки компании Safe Boats International.

По информации Infodefensa.com, катера типа Bahia 29C были переданы ВМС Колумбии колумбийской судостроительной компании COTECMAR (Corporacion de Ciencia y Tecnologia para el Desarrollo de la Industria Naval, Maritima y Fluvial) в декабре 2020 года: первый – 15 декабря, еще два – 22 декабря.

Катера будут применяться Корпусом Береговой охраны ВМС Колумбии для ведения разведки и наблюдения, контроля движения на море, обеспечения безопасности на море, защиты природных ресурсов, преследования и задержания судов, используемых для незаконного оборота наркотиков в Карибском море.

Как сообщал ЦАМТО, в марте 2017 года американская компания Safe Boats International и COTECMAR заключили соглашение о совместном производстве и обслуживании алюминиевых катеров для ВМС Колумбии и других заказчиков в регионе. Договор, в частности, включал строительство разработанных Safe Boats International катеров Defender, Apostle, Full Cabin, а также MMI (Multi-Mission Interceptor).

В сентябре 2020 года ВМС Колумбии заключили с COTECMAR контракты на поставку трех катеров типа Bahia 29C и одного катера Apostle 41. Строительство катеров впервые было выполнено на предприятии в Колумбии. Ранее ВМС Колумбии приобретали данные катера непосредственно у американской компании.

По имеющейся информации, катера с алюминиевым корпусом оснащаются двигателями типа Yamaha V6 F250 (на Bahia 29C) и Mercury 350h (на Apostle 41), инфракрасными камерами переднего обзора типа FLIR M525-CS, РЛС Furuno DRS4DL.