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ВВС Венесуэлы сильнейшие в Латинской Америке

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Источник изображения: vpk-news.ru

Военно-воздушные силы Венесуэлы стали сильнейшими в Латинской Америке за счет использования российских многоцелевых истребителей Су-30МК2 и зенитно-ракетных комплексов С-300ВМ, пишет журнал Military Watch.

Основу парка боевых самолетов этой латиноамериканской страны составляют 23 истребителя Су-30МК2 поколения 4+, оснащенных ракетами «воздух-воздух» Р-77 с активными радиолокационными головками самонаведения, ракетами увеличенной дальности Р-27ЭР, а также крылатыми ракетами Х-31. Машины оборудованы современным радиолокационным комплексом, а по показателям маневренности, дальности полета и полезной нагрузке являются одними из лучших истребителей, стоящих на вооружении ВВС Венесуэлы, Чили, Перу, Кубы и Бразилии.

Боевой потенциал венесуэльских ВВС дополняет самая мощная в Латинской Америке система противовоздушной обороны, на вооружении которой стоят российский зенитно-ракетный комплекс средней дальности Бук-М2 и система ПВО С-300ВМ с дальностью поражения до 250 километров.

Еще одна страна Латинской Америки, имеющая на вооружении советские и российские самолеты четверного поколения, это Перу. Здесь создана эскадрилья из 19 МиГ-29, оборудованных современной авионикой и вооруженных ракетами Р-27 и Р-77 класса «воздух-воздух». В качестве штурмовиков перуанские летчики используют 18 «летающих танков» Су-25.

МиГ-29 - один из самых маневренных истребителей из когда-либо созданных. При оснащении современным радаром и Р-77 он становится так же опасен на больших дистанциях, как и на коротких, цитирует Military Watch портал РГ.

Авторы журнала также отмечают высокую боевую подготовку пилотов чилийских ВВС, основу парка которых составляют американские самолеты F-16A и F-16C, и пишут про отставание Кубы в оснащении своей армии современными истребителями. Куба по-прежнему обладает внушительным военно-воздушным флотом, но его техническое состояние оставляет желать лучшего.

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