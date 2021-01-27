ЦАМТО, 26 января. ЗРК "Тор" с момента принятия на вооружение в 1986 году прошел уже три волны глубоких модернизаций, кардинально повысивших его боевые возможности, заявил в интервью журналу "Национальная оборона гендиректор ИЭМЗ "Купол" (входит в состав Концерна ВКО "Алмаз-Антей") Фанил Зиятдинов.

По его словам, "работы по совершенствованию наших основных изделий продолжаются непрерывно".

Ф.Зиятдинов отметил, что "как и в предыдущие годы, в 2020 году мы активно вели научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. НИРы – это разработка перспективного средства ПВО малой дальности. ОКРы – это, как правило, модернизация серийно выпускаемых изделий".

"Эти работы направлены на улучшение всех тактико-технических характеристик наших ЗРК, в частности, расширение зоны поражения целей, увеличение возможностей по перехвату малоразмерных, низколетящих и высокоскоростных средств воздушного нападения, повышение помехоустойчивости, дальнейшей автоматизации и роботизации боевой работы, рост всех огневых и разведывательных возможностей", – подчеркнул гендиректор ИЭМЗ "Купол".

"Ведутся работы по модернизации как комплекса в целом, так и его ключевых узлов и приборов. Разрабатываются более совершенные фазированная антенная решетка, пассивный обнаружитель, вычислители и т.д. Большой блок работ направлен на переход на современную элементную базу, это вообще постоянный, непрерывный процесс. Диверсифицируется несущая база, в частности, в модельном ряду ЗРК появятся изделия на колесном плавающем шасси. Также мы стремимся сделать ЗРК "Тор-М2" межвидовым: работаем над созданием комплекса корабельного базирования. По всем этим направлениям мы планомерно двигаемся вперед", – сообщил Ф.Зиятдинов, отметив, что "это открывает новые возможности тактического применения изделий, повышает гибкость управления наличным составом средств ПВО и экономичность их применения. Также вдвое увеличена дальность ретрансляции данных с батарейного командного пункта, обеспечена возможность визуального оповещения оператора боевой машины (БМ) о подлете целей с дальности до 90 км, решен целый ряд других задач. Аналогов реализованного решения в мировой практике не существует".

Полностью интервью генерального директора ИЭМЗ "Купол" Фанила Зиятдинова опубликовано в январском номере журнала "Национальная оборона".

Для справки:

В 2020 году успешно прошел государственные испытания модернизированный комплект средств связи (КСС) БМ ЗРК "Тор-М2". Новый КСС существенно расширяет боевые и разведывательные возможности комплекса. В частности, у БМ ЗРК "Тор-М2" появилась возможность управления боевой работой средств ПВО нижестоящих звеньев – ЗПРК, ЗАК, ПЗРК и др. При работе в режиме "смешанное звено" БМ ЗРК "Тор" выступает для них в качестве командной машины. Благодаря сопряжению в единое звено БМ разных классов стало возможным для обнаружения СВН применять мощную станцию обнаружения целей ЗРК "Тор-М2", а для их поражения, по целеуказанию с командной машины, – недорогие огневые средства средств ПВО нижестоящих звеньев. По сути, найден адекватный метод противодействия массовым современным СВН (таким, как БПЛА).