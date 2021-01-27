Войти
ЦАМТО

ЗРК "Тор" с момента принятия на вооружение в 1986 году прошел уже три волны глубоких модернизаций

748
0
+2
ЗРК "Тор"
ЗРК "Тор".
Источник изображения: Фото: ГМКБ "Вымпел"

ЦАМТО, 26 января. ЗРК "Тор" с момента принятия на вооружение в 1986 году прошел уже три волны глубоких модернизаций, кардинально повысивших его боевые возможности, заявил в интервью журналу "Национальная оборона гендиректор ИЭМЗ "Купол" (входит в состав Концерна ВКО "Алмаз-Антей") Фанил Зиятдинов.

По его словам, "работы по совершенствованию наших основных изделий продолжаются непрерывно".

Ф.Зиятдинов отметил, что "как и в предыдущие годы, в 2020 году мы активно вели научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. НИРы – это разработка перспективного средства ПВО малой дальности. ОКРы – это, как правило, модернизация серийно выпускаемых изделий".

"Эти работы направлены на улучшение всех тактико-технических характеристик наших ЗРК, в частности, расширение зоны поражения целей, увеличение возможностей по перехвату малоразмерных, низколетящих и высокоскоростных средств воздушного нападения, повышение помехоустойчивости, дальнейшей автоматизации и роботизации боевой работы, рост всех огневых и разведывательных возможностей", – подчеркнул гендиректор ИЭМЗ "Купол".

"Ведутся работы по модернизации как комплекса в целом, так и его ключевых узлов и приборов. Разрабатываются более совершенные фазированная антенная решетка, пассивный обнаружитель, вычислители и т.д. Большой блок работ направлен на переход на современную элементную базу, это вообще постоянный, непрерывный процесс. Диверсифицируется несущая база, в частности, в модельном ряду ЗРК появятся изделия на колесном плавающем шасси. Также мы стремимся сделать ЗРК "Тор-М2" межвидовым: работаем над созданием комплекса корабельного базирования. По всем этим направлениям мы планомерно двигаемся вперед", – сообщил Ф.Зиятдинов, отметив, что "это открывает новые возможности тактического применения изделий, повышает гибкость управления наличным составом средств ПВО и экономичность их применения. Также вдвое увеличена дальность ретрансляции данных с батарейного командного пункта, обеспечена возможность визуального оповещения оператора боевой машины (БМ) о подлете целей с дальности до 90 км, решен целый ряд других задач. Аналогов реализованного решения в мировой практике не существует".

Полностью интервью генерального директора ИЭМЗ "Купол" Фанила Зиятдинова опубликовано в январском номере журнала "Национальная оборона".

Для справки:

В 2020 году успешно прошел государственные испытания модернизированный комплект средств связи (КСС) БМ ЗРК "Тор-М2". Новый КСС существенно расширяет боевые и разведывательные возможности комплекса. В частности, у БМ ЗРК "Тор-М2" появилась возможность управления боевой работой средств ПВО нижестоящих звеньев ЗПРК, ЗАК, ПЗРК и др. При работе в режиме "смешанное звено" БМ ЗРК "Тор" выступает для них в качестве командной машины. Благодаря сопряжению в единое звено БМ разных классов стало возможным для обнаружения СВН применять мощную станцию обнаружения целей ЗРК "Тор-М2", а для их поражения, по целеуказанию с командной машины, недорогие огневые средства средств ПВО нижестоящих звеньев. По сути, найден адекватный метод противодействия массовым современным СВН (таким, как БПЛА).

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Tор-М2
Компании
Алмаз-Антей
Проекты
2020-й год
БПЛА
Робот
Тор ЗРК
Похожие новости
03.02.2020
Алексей Криворучко о реализации Государственных программ вооружения
25.12.2019
"Вооружение — не игра в шахматы". Какую технику армия России получила в 2019 году
03.04.2018
Российские итоги оружейной выставки ArmHiTec 2018
20.06.2016
Символ сотрудничества – "Барыс"
09.04.2014
Нюансы перевооружения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.01 18:44
  • 31
Чтобы превзойти Т-72Б3 на танке "Краб" для ВСУ установят новые прицелы
  • 27.01 18:43
  • 123
Сын главы Роскосмоса дал совет, как надо осваивать новые рынки вооружений
  • 27.01 18:28
  • 25
Видео: F-35A произвел испытательный сброс новой ядерной бомбы на сверхзвуковой скорости
  • 27.01 18:27
  • 10
Давший имя сердюковщине
  • 27.01 18:15
  • 194
Украинские гадания на турецкой кофейной гуще
  • 27.01 17:36
  • 1
Визитные карточки КТРВ
  • 27.01 15:37
  • 1
Американцы представили новый концепт скоростного вертолета будущего
  • 27.01 15:03
  • 3
Источник: специалисты выявили несколько замечаний к модулю "Наука" для МКС
  • 27.01 14:24
  • 71
США завершили производство партии новейших ядерных боеголовок для ракет стратегических подлодок
  • 27.01 13:31
  • 1
Звериный оскал. В строй возвращаются подлодки дальней морской зоны
  • 27.01 12:37
  • 11
Вертолетоносцы станут более ценным компонентом, чем авианосец времен холодной войны
  • 27.01 10:17
  • 40
Танк «Армата» пойдет в серийное производство
  • 27.01 07:00
  • 4
Российские геологи разработали шестиколесную амфибию для работы на крайнем Севере
  • 27.01 04:04
  • 3
Запуск модуля "Наука" к МКС перенесен с мая на лето - руководитель полета российского сегмента станции
  • 27.01 03:56
  • 1
Угроза китайских противокорабельных ракет: могут ли DF-21D и DF-26B действительно наносить удары по движущимся кораблям? (JB Press, Япония)