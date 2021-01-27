Корпорация "МиГ" усовершенствовала комплексную систему управления самолетом

Многоцелевой истребитель МиГ-35 во время демонстрационного полета на территории производственного комплекса Российской самолетостроительной корпорации «МиГ» в Луховицах.

ЦАМТО, 26 января. Инженеры Корпорации "МиГ" (в составе ПАО "ОАК" Госкорпорации Ростех) получили патент на нелинейное корректирующее устройство для систем автоматического управления самолетом.

Российским специалистам удалось решить проблему колебаний, вызванных летчиком при "ручном" управлении самолетом на режимах энергичного маневрирования (так называемых PIO-колебаний). Они приводят к нестабильности в системах управления воздушным судном и провоцируют аварийные ситуации. Изобретение уже испытано и установлено на истребителях МиГ-29М/М2 и МиГ-35.

"Запатентованное устройство позволит повысить безопасность полета и снизить загрузку летчика в кабине", – заявил управляющий директор Корпорации "МиГ" Андрей Герасимчук.

Нелинейное корректирующее устройство устанавливается перед рулевым приводом. Оно помогает боевой машине не выходить на предельно допустимый режим скорости. Кроме того, нелинейное корректирующее устройство исключает временное запаздывание сигнала, поступающего в рулевой привод.

"PIO-колебания возникают, когда пилот не может приспособиться к внезапному изменению динамики транспортного средства во время выполнения сложной задачи. Наше изобретение позволяет сделать полет безопаснее", – отметил заместитель главного конструктора по системам управления Корпорации "МиГ" Юрий Оболенский.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ПАО "ОАК".