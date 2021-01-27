Забытый проект: копию легендарного Minigun разрабатывали в КНДР

Американские многоствольные 7,62-мм пулеметы M134 Minigun до сих пор применяются во многих армиях мира. Впервые их опробовали в ходе вьетнамской войны.
7.62mmミニガン…1990年代初頭に輸出用に開発された可能性が高い、M134に似たミニガン。7.62×54mmR弾を使用する。スリランカのバイヤーに向けて実演され、2016年9月のシリアとの武器調達交渉にも含まれていたが詳細は不明。 pic.twitter.com/ohPkUTcLh1— 朝鮮人民軍bot (@KPA_bot) January 25, 2021
В тот период они устанавливалась на вертолеты различных типов, в том числе UH-1F Huey, на так называемые ганшипы - самолеты АС-47, легкие противопартизанские штурмовики, а также речные суда.
Это оружие показало достаточно высокую эффективность в ходе реальных боевых действий. Благодаря демонстрации в художественных фильмах оно получило большую известность и стало по-настоящему культовым.
Всех впечатляет скорострельность, доходящая до 6000 выстрелов в минуту. В то же время используемая автоматика имеет внешний привод механизмов от электродвигателя, что существенно усложняет конструкцию.
Число стволов - 6. Длина пулемета - 800 мм. Масса - 15,90 кг, с электродвигателем - 26,80 кг. Начальная скорость пули 869 м/с.
Питание осуществляется из ленты на 4000 патронов. Живучесть - 100000 выстрелов.
Известно, что M134 пытались скопировать в ряде государств, например в Северной Корее. Клон был создан в начале 90-х годов и предназначался прежде всего для экспортных поставок.
Сообщалось, что шестистволку демонстрировали делегации из Шри-Ланки, которая вела переговоры о закупках вооружений.
Эти пулеметы, якобы, также планировала приобрести Сирия, но сделка не состоялась.
Алексей Брусилов