Забытый проект: копию легендарного Minigun разрабатывали в КНДР

Американские многоствольные 7,62-мм пулеметы M134 Minigun до сих пор применяются во многих армиях мира. Впервые их опробовали в ходе вьетнамской войны.

В тот период они устанавливалась на вертолеты различных типов, в том числе UH-1F Huey, на так называемые ганшипы - самолеты АС-47, легкие противопартизанские штурмовики, а также речные суда.

Это оружие показало достаточно высокую эффективность в ходе реальных боевых действий. Благодаря демонстрации в художественных фильмах оно получило большую известность и стало по-настоящему культовым.

Всех впечатляет скорострельность, доходящая до 6000 выстрелов в минуту. В то же время используемая автоматика имеет внешний привод механизмов от электродвигателя, что существенно усложняет конструкцию.

Число стволов - 6. Длина пулемета - 800 мм. Масса - 15,90 кг, с электродвигателем - 26,80 кг. Начальная скорость пули 869 м/с.

Питание осуществляется из ленты на 4000 патронов. Живучесть - 100000 выстрелов.

Известно, что M134 пытались скопировать в ряде государств, например в Северной Корее. Клон был создан в начале 90-х годов и предназначался прежде всего для экспортных поставок.

Сообщалось, что шестистволку демонстрировали делегации из Шри-Ланки, которая вела переговоры о закупках вооружений.

Эти пулеметы, якобы, также планировала приобрести Сирия, но сделка не состоялась.

Алексей Брусилов