Модернизируют уникальную подлодку с водометным движителем

Ремонт дизель-электрической субмарины Черноморского флота «Алроса» планируется завершить до конца 2021 года.

Техническая готовность корабля сейчас составляет 80 процентов. Подлодка проходит ремонт с элементами модернизации, - рассказал ТАСС представитель 13-го судоремонтного завода Севастополя.

Также завершается ремонт ракетного корабля на воздушной подушке «Бора», в работе на 13-м СРЗ находятся сторожевик «Ладный», десантные корабли «Азов», «Орск» и «Ямал». Ремонт кораблей и судов для ВМФ России ведется по контракту с Минобороны.

Дизель-электрическая подлодка «Алроса» - единственный представитель проекта 877 «Палтус», оснащенный водометным движителем вместо винта.

Модификация получила индекс 877В и стала самой тихой из кораблей своего класса. В ходе модернизации подлодка получит возможность применять крылатые ракеты «Калибр».