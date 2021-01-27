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ЦАМТО

Минобороны Испании приступает к выбору нового реактивного УТС

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УБС T-50
Учебно-боевой самолет Т-50.
Источник изображения: sputniknews.com

ЦАМТО, 26 января. Министерство обороны Испании приступает к выбору нового реактивного учебно-тренировочного самолета углубленной летной подготовки для Военно-воздушных сил страны.

Как сообщает Scramble Magazine, новые УТС будут приобретены в два этапа (30 ед. и 25 ед.) и заменят устаревшие CASA-101EB и SF-5M, которые планируется постепенно вывести из эксплуатации с сентября 2021 года и начала 2028 года, соответственно.

Новая интегрированная система обучения будет использовать современные технологии, виртуальную среду и искусственный интеллект. Задачи базовой летной подготовки будет выполнять закупленный в прошлом году Pilatus PC-21, углубленной летной подготовки – новый УТС, закупленный в рамках тендера.

Представитель ВВС Испании 20 января заявил, что в конкурсе намерены принять участие Airbus с перспективным УТС AFJT (Airbus Future Jet Trainer) и Leonardo с M-346 "Мастер".

Напомним, что два года назад Министерство национальной обороны Республики Корея и компания Korea Aerospace Industries (KAI) рассматривали предложение Испании о поставке нескольких самолетов ВТА A-400M компании Airbus в обмен на учебно-тренировочные самолеты KT-1 и T-50 производства KAI. Речь шла о поставке ВВС РК от четырех до шести самолетов A-400M "Атлас" компании Airbus в обмен на продажу около 30 УТС базовой подготовки KT-1 "Вунгби" и 20 УТС углубленной подготовки T-50 "Голден игл". Стоимость южнокорейских учебных самолетов, включая дополнительное оборудование и наземную инфраструктуру, оценивалась в 2 трлн. вон (1,78 млрд. долл.). Однако проект так и не получил дальнейшего развития.

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  • В новости упоминаются
Страны
Испания
Южная Корея
Продукция
A400M
KT-1
M-346
PC-21
Компании
Airbus
KAI
Leonardo
Pilatus Aircraft
Проекты
AI
Военные учения
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