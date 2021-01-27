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Российская газета

Видео: стреляющие сапоги создали в Индии

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Источник изображения: rg.ru

В интернете появился видеоролик со стреляющими резиновыми сапогами. Изобретение изготовлено в Индии.

На видео показан мужчина, который прогуливается в резиновых сапогах с самодельным огнестрельным устройством. Судя по картинке, оружие - однозарядное, а выстрел производится с помощью радиопульта.



Применять на практике данное оружие будет затруднительно: большие формы стреляющего устройства делают его заметным.

Кроме того, оружие быстро может прийти в негодность попав в лужу или высокую траву. Скорее всего, на видео показана шуточная фантазия индийских изобретателей.


Николай Грищенко

Права на данный материал принадлежат
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Страны
Индия
Проекты
ИТ
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