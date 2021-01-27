Войти
Интерфакс-АВН

Российские военные сообщили о полете противолодочных самолетов рядом с границей с США

331
0
0
Ту-142 сайт Минобороны РФ
Ту-142 сайт Минобороны РФ.
Источник изображения: militarynews.ru

Владивосток. 26 января. ИНТЕРФАКС-АВН - Два российских дальних противолодочных самолета Ту-142М3 провели патрулирование над Беринговым и Чукотским морями, сообщил Тихоокеанский флот во вторник.

"26 января пара дальних противолодочных самолётов Ту-142МЗ морской авиации Тихоокеанского флота выполнила плановый полёт над акваториями Берингова и Чукотского морей. Время нахождения самолётов в воздухе превысило 11 часов. За это время они преодолели более 8 тыс. километров", - говорится в сообщении.

В Беринговом море проходит морская граница между Россией и США. Чукотское море расположено между Чукоткой (РФ) и Аляской (США).

"В ближней зоне самолёты сопровождали высотные истребители МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота. Полет проводился в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства", - говорится в сообщении флота.

"Экипажи Ту-142МЗ отработали навыки полета над безориентирной местностью и пилотирование в условиях отсутствия наземных радиотехнических средств аэронавигации", - сообщил флот.

Ранее во вторник Объединенное командование воздушно-космической обороны североамериканского континента (НОРАД) идентифицировало два российских противолодочных самолета Ту-142 в зоне ПВО Аляски.

"Приблизительно в 19 часов по восточному времени (03:00 по мск), подразделение командования на Аляске идентифицировало и отследило два российских самолета Ту-142, вошедших в опознавательную зону ПВО Аляски", - говорится в сообщении, опубликованном в твиттере НОРАД. Отмечается, что самолеты оставались в международном воздушном пространстве и не входили в воздушное пространство США и Канады.

Ту-142 - дальний самолёт противолодочной обороны, один из самых больших в мире. Предназначен для борьбы с подводными лодками вероятного противника, создания и контроля в течение продолжительного времени противолодочных рубежей большой протяжённости. По кодификации НАТО - Bear-F. Практическая дальность полета Ту-142 - 12550 км, боевой радиус действия - 6400 км.

Российская стратегическая авиация - Ту-160 и Ту-95МС, а также противолодочные самолеты Ту-142 и Ил-38 регулярно выполняют полеты над водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана.

В ноябре 2017 года начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что Россия увеличила интенсивность полетов дальней авиации до уровня, который был при СССР.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Канада
Россия
США
Продукция
Ил-38
МиГ-31
МиГ-31БМ
Ту-142
Ту-160
Ту-95
Компании
ГосОрВД
Минoбороны РФ
Персоны
Герасимов Валерий
Проекты
NATO
Арктика
ТОФ
Похожие новости
23.11.2020
Пара противолодочных Ту-142 пролетела над тремя северными морями
25.05.2020
Видео: противолодочные Ту-142М3 выполнили патрулирование в Тихом океане
09.11.2017
Выступление начальника Генерального штаба Вооружённых Сил России Валерия Герасимова
21.08.2017
Военная авиация в Арктике: состояние и перспективы
24.01.2014
Военные возможности России в Арктике
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.01 18:44
  • 31
Чтобы превзойти Т-72Б3 на танке "Краб" для ВСУ установят новые прицелы
  • 27.01 18:43
  • 123
Сын главы Роскосмоса дал совет, как надо осваивать новые рынки вооружений
  • 27.01 18:28
  • 25
Видео: F-35A произвел испытательный сброс новой ядерной бомбы на сверхзвуковой скорости
  • 27.01 18:27
  • 10
Давший имя сердюковщине
  • 27.01 18:15
  • 194
Украинские гадания на турецкой кофейной гуще
  • 27.01 17:36
  • 1
Визитные карточки КТРВ
  • 27.01 15:37
  • 1
Американцы представили новый концепт скоростного вертолета будущего
  • 27.01 15:03
  • 3
Источник: специалисты выявили несколько замечаний к модулю "Наука" для МКС
  • 27.01 14:24
  • 71
США завершили производство партии новейших ядерных боеголовок для ракет стратегических подлодок
  • 27.01 13:31
  • 1
Звериный оскал. В строй возвращаются подлодки дальней морской зоны
  • 27.01 12:37
  • 11
Вертолетоносцы станут более ценным компонентом, чем авианосец времен холодной войны
  • 27.01 10:17
  • 40
Танк «Армата» пойдет в серийное производство
  • 27.01 07:00
  • 4
Российские геологи разработали шестиколесную амфибию для работы на крайнем Севере
  • 27.01 04:04
  • 3
Запуск модуля "Наука" к МКС перенесен с мая на лето - руководитель полета российского сегмента станции
  • 27.01 03:56
  • 1
Угроза китайских противокорабельных ракет: могут ли DF-21D и DF-26B действительно наносить удары по движущимся кораблям? (JB Press, Япония)