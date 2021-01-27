Российские военные сообщили о полете противолодочных самолетов рядом с границей с США

Владивосток. 26 января. ИНТЕРФАКС-АВН - Два российских дальних противолодочных самолета Ту-142М3 провели патрулирование над Беринговым и Чукотским морями, сообщил Тихоокеанский флот во вторник.

"26 января пара дальних противолодочных самолётов Ту-142МЗ морской авиации Тихоокеанского флота выполнила плановый полёт над акваториями Берингова и Чукотского морей. Время нахождения самолётов в воздухе превысило 11 часов. За это время они преодолели более 8 тыс. километров", - говорится в сообщении.

В Беринговом море проходит морская граница между Россией и США. Чукотское море расположено между Чукоткой (РФ) и Аляской (США).

"В ближней зоне самолёты сопровождали высотные истребители МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота. Полет проводился в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства", - говорится в сообщении флота.

"Экипажи Ту-142МЗ отработали навыки полета над безориентирной местностью и пилотирование в условиях отсутствия наземных радиотехнических средств аэронавигации", - сообщил флот.

Ранее во вторник Объединенное командование воздушно-космической обороны североамериканского континента (НОРАД) идентифицировало два российских противолодочных самолета Ту-142 в зоне ПВО Аляски.

"Приблизительно в 19 часов по восточному времени (03:00 по мск), подразделение командования на Аляске идентифицировало и отследило два российских самолета Ту-142, вошедших в опознавательную зону ПВО Аляски", - говорится в сообщении, опубликованном в твиттере НОРАД. Отмечается, что самолеты оставались в международном воздушном пространстве и не входили в воздушное пространство США и Канады.

Ту-142 - дальний самолёт противолодочной обороны, один из самых больших в мире. Предназначен для борьбы с подводными лодками вероятного противника, создания и контроля в течение продолжительного времени противолодочных рубежей большой протяжённости. По кодификации НАТО - Bear-F. Практическая дальность полета Ту-142 - 12550 км, боевой радиус действия - 6400 км.

Российская стратегическая авиация - Ту-160 и Ту-95МС, а также противолодочные самолеты Ту-142 и Ил-38 регулярно выполняют полеты над водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана.

В ноябре 2017 года начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что Россия увеличила интенсивность полетов дальней авиации до уровня, который был при СССР.