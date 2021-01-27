"Швабе" и РАН построили в Бурятии гелиогеофизический комплекс

Москва. 26 января. ИНТЕРФАКС - Гелиогеофизический комплекс, позволяющий отслеживать происходящие в атмосфере процессы, построен в Бурятии, сообщил во вторник холдинг "Швабе".

"Объект возведен в рамках реализации проекта национального гелиогеофизического комплекса (НГК), работу по которому ведет холдинг "Швабе" госкорпорации "Ростех" совместно с Российской академией наук (РАН). Инструменты комплекса позволят детально изучить процессы в мезосфере и термосфере", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы холдинга, задача объекта, который построен на территории геофизической обсерватории РАН рядом с бурятским посёлком Торы - "исследование свечения ночной атмосферы Земли и его регистрация в широком спектральном диапазоне".

"Это нужно для определения структуры и динамики атмосферы, а также для создания моделей с целью предсказания поведения ее параметров на различных временных интервалах", - говорится в сообщении.

Генеральный директор "Швабе" Алексей Патрикеев отмечает, что "гелиогеофизический комплекс РАН - масштабный проект, реализация которого полностью должна завершиться к 2030 году".

"Со своей стороны холдинг ведет разработку и изготовление астрономических приборов, строит всю инфраструктуру. В штатном режиме работа объекта для наблюдений вариаций параметров мезосферы и термосферы, а также исследования структуры и физики верхней атмосферы Земли начнется в следующем году", - сказал Патрикеев, которого цитирует пресс-служба.

Участие в проектировании и строительстве объекта, его оснащении научным оборудованием принял Лыткаринский завод оптического стекла холдинга "Швабе".