Мир продолжает вооружаться

Мировые оборонные расходы увеличились в 2020 году на 1,9 процентных пункта и достигли $ 1,9 трлн, показав непрерывный рост в течение семи лет.

Об этом говорится в исследовании оборонных затрат, опубликованном информационно-аналитическим центром Jane’s.

По данным издания, в 2020 году общий уровень мировых расходов на оборону достиг $ 1,93 трлн, что почти на $ 180 млрд больше, чем показатель 2010 года, составивший $ 1,75 трлн.

Вместе с тем, как отмечают эксперты Jane’s, ожидается, что рост мировых расходов на оборону замедлится в 2021 году. Это связано с экономическими последствиями кризиса, вызванного пандемией коронавируса, сообщили эксперты.

«Вероятно, что все регионы за исключением Европы, Азиатско-Тихоокеанского региона и Латинской Америки предпримут сокращения оборонных затрат в 2021 году. Общемировые расходы на оборону достигнут наименьшего уровня с 2013 года. Возможно, что худшие последствия пандемии Covid-19 проявятся в 2022 году, когда правительства могут начать существенно ограничивать финансирование», — сообщил аналитик Jane’s Эндрю Макдональд.

Вместе с тем, по его мнению, говорит Eadaily, впоследствии рост мировых расходов на оборону продолжится и сможет достигнуть $ 2,23 трлн к 2030 году. Наибольший рост оборонных бюджетов в 2020 году показала Европа: страны региона увеличили оборонные затраты на 5,6 процентных пункта по сравнению с 2019 годом. Страны АТР также существенно повысили размеры данной категории расходов.

По мнению экспертов Jane’s, этот рост сохранится и в ближайшем будущем. Согласно данным отчета, на страны региона придется 35% общемировых оборонных расходов в 2028 году.