На Россию грузинские военные будут смотреть в турецкий дальномер

Турция передала грузинской стороне лазерные дальномеры и комплект инженерного оборудования, сообщила пресс-служба минобороны Грузии.

«Грузия и Турция уже много лет тесно и успешно сотрудничают в сфере обороны по разным направлениям. Техника будет передана инженерным подразделении войскам Сил обороны Грузии и будет способствовать эффективному выполнению поставленных перед ними задач», говорится в сообщении.

С турецкой стороны документ о передаче техники подписал военный атташе Турции полковник Бурак Алтынер, с грузинской - начальник департамента стратегического планирования генерального штаба Сил обороны Грузии полковник Иосиф Николеишвили.